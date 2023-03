“È necessario informarli immediatamente”. GF Vip 7, grida riguardo a Nikita. E all’interno della casa regna confusione: “Non riesco a farlo”

Il reality show GF Vip 7 è sempre molto teso alla fine del programma, e questo non è stato escluso per quanto riguarda Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi. La modella ha avuto una discussione con il compagno di avventura, che non corre buon sangue, e ne è rimasta molto infastidita.

Durante l’accaduto, sono state sentite delle urla provenienti dall’esterno della casa riguardanti un messaggio rivolto a Nikita, ma quest’ultima non è riuscita ad ascoltarlo. Questo ha causato irritazione a Edoardo.

Non si è trattato di un vero e proprio scontro, ma Nikita non ha certamente esultato davanti alle parole di Edoardo, che sembrava essere molto impaziente. I fan della gieffina si sono radunati fuori dalla residenza che ospita i concorrenti del reality show, ma Nikita non ha udito ciò che le stavano dicendo. Questo ha causato ulteriore irritazione a Edoardo, che ha protestato quando una fan ha urlato per tutto il giorno fuori dalla casa.

Edoardo ha chiesto alla fan di andarsene e di riposare, ma Nikita ha parlato della situazione con Milena Micono, affermando che non ha mai chiesto di allontanare i fan degli altri vipponi e che gli altri dovrebbero fare lo stesso con i suoi.

Lo staff di Nikita sta supportando costantemente la giovane su Instagram in vista della finale, dove il pubblico sceglierà tra Nikita, Alberto, Andrea, Milena, Onestini e Tavassi per determinare il vincitore.