Ecco il clamoroso cambio di guardia a sorpresa! Scopri chi sostituisce Myrta Merlino nei programmi tv

Una Nuova Direzione per “L’aria che Tira”

Con il recente spostamento della conduttrice Myrta Merlino a Mediaset, il programma “L’aria che Tira” sta vivendo una fase di cambiamenti significativi. Ed è David Parenzo, un veterano della televisione e di La7, a prendere il timone di questa trasmissione. Parenzo si trova ora nella posizione di ereditare il ruolo precedentemente ricoperto da Myrta Merlino, che ha recentemente debuttato con il nuovo “Pomeriggio 5” al posto di Barbara D’Urso. Questa mossa ha suscitato un certo dibattito, considerando la lunga storia di Myrta Merlino con “L’aria che Tira”.

David Parenzo: Un Conduttore Esperto

David Parenzo è noto soprattutto come conduttore radiofonico del programma “La Zanzara”. In passato, ha già condotto “L’aria che Tira” nella sua versione estiva e invernale come sostituto momentaneo di Merlino. Riguardo al suo ritorno alla conduzione del programma, Parenzo ha dichiarato: “L’avevo condotto nella versione estiva e in inverno come sostituto momentaneo, già all’epoca avevo portato qualcosa di mio, lo farò anche stavolta”.

Un Pubblico Variato

Parenzo riconosce che il panorama televisivo è cambiato notevolmente dopo la pandemia di COVID-19. Molte persone sono passate al lavoro da casa in modalità smart working, il che significa che il pubblico è ora vario e attento. Non si tratta più solo delle casalinghe che guardano la TV al mattino. Secondo Parenzo, la priorità è rimanere informati su ciò che accade, un po’ come consultare costantemente un sito di notizie in aggiornamento.

Amicizia con Myrta Merlino

Parenzo sottolinea anche l’amicizia che lo lega a Myrta Merlino: “Con Myrta siamo amici da tantissimi anni e ci vediamo spesso a cena”. È evidente che ci sia un rapporto di stima reciproca tra i due conduttori.

Una Nuova “Aria che Tira”

Il futuro di “L’aria che Tira” è ancora da scrivere. Parenzo ha ereditato gran parte della squadra di Merlino e prevede di chiamarla. Tuttavia, sta lavorando per creare una nuova versione del programma. Parenzo sottolinea che le trasmissioni spesso riflettono la personalità del conduttore, e lui sarà se stesso: “Io sarò me stesso, mi risulta difficile mettermi nei panni degli altri”.

Identità e Stili Unici

Parenzo conclude sottolineando che ogni conduttore ha la sua identità, il proprio stile, la propria velocità e la modalità di racconto. Sarà interessante vedere come si sviluppano entrambi i programmi nel lungo periodo e se queste nuove decisioni si riveleranno giuste per entrambi i conduttori o se sarebbe stato meglio rimanere dove erano in precedenza.