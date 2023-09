Sette persone, tra cui due donne, sono state trovate dopo aver picchiato un ladro nel Quarticciolo

La Scoperta dei Responsabili

In un quartiere di Roma noto come il Quarticciolo, la rabbia per uno scippo e il bisogno di far rispettare la legge locale hanno portato a un violento pestaggio ai danni di un giovane sospettato di aver scippato una donna anziana. Due giorni, è bastato questo breve lasso di tempo, per individuare e denunciare i responsabili di questo brutale atto.

Il Gruppo Impreparato

Questo gruppo di giustizieri improvvisati sembra essere stato messo insieme dalla rabbia e dalla necessità di far rispettare le proprie regole nel Quarticciolo. Non sembra ci sia stata una premeditazione o una spedizione punitiva preorganizzata. Alcune indagini suggeriscono che potrebbe esserci stata una sorta di protezione da parte di spacciatori locali, che avrebbero avvisato il gruppo dell’arrivo dei carabinieri, consentendo loro di fuggire.

La Denuncia della Vittima

La vittima dello scippo ha formalmente denunciato l’accaduto. Assistito dall’avvocato Simona Rampiconi, il giovane si è presentato davanti al giudice chiedendo scusa per i suoi gesti. Ha dichiarato: “Chiedo scusa per quanto fatto alla signora anziana, non volevo fare del male a nessuno”. La sua situazione legale prevede una condanna precedente e un divieto di dimora a Roma.

La Questioni Legate alla Droga

Dietro lo scippo potrebbe nascondersi un coinvolgimento con la droga. Si ipotizza che il giovane, come tanti altri, sia andato nel Quarticciolo per procurarsi una dose di crack. Per raccogliere i soldi necessari, avrebbe scelto l’anziana donna come vittima, dato che era molto conosciuta nel quartiere. Il Quarticciolo è noto per essere una zona di spaccio, con problemi come risse, consumo di droga all’aperto e degrado generale.

Una Comunità Sotto Pressione

Questa zona ha subito una serie di problemi legati allo spaccio, con episodi di violenza e aggressioni che sono diventati virali. Gli abitanti si sentono sempre più insicuri, con furti e scippi che sembrano essere diventati all’ordine del giorno. La situazione ha portato a una crescente tensione tra i residenti, che cercano disperatamente soluzioni per migliorare la sicurezza del quartiere.