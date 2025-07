Tragedia a Bari: donna si ferma per prestare soccorso in tangenziale, ma viene investita e muore sul colpo

Tragedia sulla tangenziale di Bari: nel pomeriggio di venerdì 25 luglio, Giuseppina Lucente, 41 anni, residente a Sammichele di Bari e originaria di Acquaviva delle Fonti, ha perso la vita mentre cercava di aiutare alcune persone coinvolte in un incidente. La donna si era fermata insieme al marito per prestare soccorso a una coppia di motociclisti che aveva avuto un sinistro con un’Audi. Purtroppo, un SUV sopraggiunto a velocità sostenuta l’ha investita mortalmente.





Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano alla guida del SUV non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare il blocco stradale causato dall’incidente precedente. L’impatto è stato fatale per Giuseppina Lucente, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto pochi minuti dopo. Il marito della donna è rimasto ferito e ora si trova ricoverato in ospedale con fratture multiple.

Tra i coinvolti nell’incidente iniziale, la passeggera di una delle due moto ha riportato gravi lesioni ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Paolo in codice rosso. Sebbene le sue condizioni siano critiche, i medici hanno riferito che non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica degli avvenimenti e accertare eventuali responsabilità.

La comunità di Sammichele di Bari è sotto choc per la perdita della loro concittadina. Il sindaco del paese, Lorenzo Netti, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sui social: “È stata una notte difficile dopo un’altra giornata di duro lavoro al servizio della nostra Comunità. È la vita dei Sindaci che, ogni giorno, si trovano ad affrontare tanti problemi e a prendere decisioni in condizioni di enorme disagio personale. Molto spesso ti ritrovi davanti ad un bivio che, in un caso o nell’altro, crea comunque apprensione e paura. Qualche ora fa è stata confermata la notizia che, una nostra concittadina, ha perso la vita mentre soccorreva automobilisti e motociclisti protagonisti di un precedente incidente. Da quel momento in poi è partita la valutazione circa la gestione degli eventi che, in questi mesi estivi, stanno animando Sammichele di Bari in una situazione di oggettiva difficoltà.”

Il sindaco ha inoltre annunciato che il concerto previsto per quella sera non sarebbe stato annullato a causa della complessità logistica: “Dopo un confronto serrato con tutti i responsabili dell’evento di questa sera è emersa l’impossibilità di annullare e riprogrammare il concerto a poche ore dallo stesso in considerazione del fatto che moltissimi operatori sono già sul posto e tanti altri sono in viaggio per raggiungere il nostro Paese da ogni parte d’Italia. Il concerto di questa sera sarà dedicato a Giusy e, in piazza, sarà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo.” Tuttavia, gli eventi successivi saranno sospesi e riprogrammati per rispettare il lutto della comunità.

La vicenda ha scosso profondamente gli abitanti del paese e sollevato interrogativi sul tema della sicurezza stradale e sui rischi legati agli interventi spontanei di soccorso. La generosità dimostrata da Giuseppina Lucente nel tentare di aiutare chi si trovava in difficoltà si scontra tragicamente con le conseguenze imprevedibili di una situazione caotica come quella verificatasi sulla tangenziale.

Anche i motociclisti coinvolti nel primo incidente stanno collaborando con gli investigatori per fornire dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Nel frattempo, la famiglia della vittima riceve il sostegno della comunità locale e delle autorità.

Il dramma si inserisce in un contesto più ampio di incidenti stradali che continuano a verificarsi con frequenza preoccupante, suscitando riflessioni sulla necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza sulle strade italiane.