Muore a 3 anni dopo 5 ore in auto al sole: dramma in Alabama, coinvolta un’assistente sociale

Una tragedia ha colpito la comunità di Bessemer, in Alabama, dove un bambino di soli 3 anni ha perso la vita dopo essere stato lasciato per cinque ore in un’auto sotto il sole cocente. L’incidente, avvenuto il 22 luglio, ha sollevato indignazione e dolore, portando all’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.





Secondo quanto ricostruito, il piccolo era stato prelevato dall’asilo nido alle 9 del mattino dalla sua assistente sociale, dipendente di “The Covenant Services”, per partecipare a una visita supervisionata con il padre biologico. L’incontro si è concluso intorno alle 11:30 e, invece di riportare immediatamente il bambino all’asilo, la donna ha deciso di svolgere alcune commissioni personali. Tra queste, una visita a una tabaccheria per acquistare sigarette e una sosta presso la sua abitazione a Birmingham.

L’auto, parcheggiata e chiusa, è rimasta sotto il sole dalle 12:30 fino alle 17:30, in una giornata in cui l’indice di calore aveva superato i 40 gradi Celsius. Quando il bambino è stato finalmente ritrovato, era privo di sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato morto alle 18:03. Gli esperti hanno stimato che la temperatura interna del veicolo potrebbe aver raggiunto i 68 gradi Celsius, un livello estremamente pericoloso per chiunque, specialmente per un bambino così piccolo.

Il Dipartimento delle Risorse Umane (DHR) dell’Alabama ha confermato che l’assistente sociale coinvolta è stata licenziata. Tuttavia, per motivi di riservatezza, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità del minore o sulle circostanze specifiche dell’evento. La famiglia affidataria del bambino ha espresso il proprio dolore attraverso una nota ufficiale: “Questo è il peggior incubo di ogni mamma e papà. Il nostro bambino dovrebbe essere vivo a quest’ora.”

Il funerale del piccolo si terrà sabato 2 agosto, dopo che l’autopsia è stata completata e la salma è stata restituita alla famiglia. Nel frattempo, le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare eventuali responsabilità penali.

Questo caso rappresenta un tragico esempio di morte infantile legata al calore negli Stati Uniti. Secondo i dati ufficiali, si tratta della prima fatalità del genere registrata in Alabama nel 2025. Tuttavia, episodi simili sono stati segnalati in altre parti del Paese nel corso dell’ultimo mese. Un caso analogo si è verificato a Galena Park, in Texas, dove una donna ha lasciato la figlia di 9 anni in un’auto parcheggiata per otto ore mentre era al lavoro. Anche in quel caso, l’esito è stato fatale.

Le autorità continuano a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di non lasciare bambini o animali in auto chiuse, soprattutto durante i mesi estivi. Le alte temperature possono trasformare rapidamente un veicolo in una trappola mortale.