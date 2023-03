Eccoci! Uomini e Donne, la scelta di Lavinia in atto. Che avvenimenti negli studi di Maria?

Arriva il momento della scelta per gli aspiranti protagonisti di Uomini e Donne, un momento emozionante atteso sia dai diretti interessati che dai fan appassionati di Maria De Filippi. Secondo alcune indiscrezioni riportate su BlogTivvu e confermate dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, nella prossima registrazione si svolgerà la scelta che svelerà la nuova coppia del dating show.

Lavinia Mauro è pronta per la scelta nel Trono Classico di Uomini e Donne. Durante il programma, Luca è stato in esterna sia con Alessandra che con Ilaria, ma ha deciso di eliminare quest’ultima poiché la trovava troppo pesante e “bacchettona”. Invece, Nicole ha portato in esterna Carlo e hanno avuto un altro bacio appassionato, il che ha fatto sentire male Andrea.

Secondo le indiscrezioni pubblicate sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Lavinia ha ballato con entrambi i pretendenti in studio, prima con Campoli e poi con Corvino. Alla fine della puntata, lei e Gianni hanno ballato una bachata e Lavinia ha chiesto di rivedere entrambi prima di prendere la sua decisione.

Per Lavinia, questo momento sarà molto significativo, considerando che è stata anche una corteggiatrice durante il trono di Nicolò Brigante nella stagione 2017/2018 di Uomini e Donne. Anche se alla fine non fu scelta, il ritorno della giovane corteggiatrice nello studio televisivo è stato accolto con entusiasmo.

Lavinia ha dichiarato di studiare Scienze politiche e relazioni internazionali e di essere a pochi esami dalla laurea. Nel breve video di presentazione del programma, ha parlato della sua preparazione per gli esami di Spagnolo e Organizzazione e contabilità dell’amministrazione dei servizi pubblici che avrebbe dovuto sostenere entro una settimana.

Adesso tutti i fan sono ansiosi di scoprire chi sarà il fortunato prescelto da Lavinia Mauro. Forza Lavinia, siamo tutti con te!