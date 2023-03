Nicoletta Saracco scompare a 33 anni: narrava la lotta contro il cancro al seno con umorismo e spensieratezza

Nicoletta Saracco, una giovane donna di soli 33 anni, è diventata un punto di riferimento per tutte le donne che, come lei, combattono contro il tumore al seno. Affetta da questa malattia da 4 anni, Nicoletta ha affrontato la situazione con una forza e una determinazione sorprendenti. Nonostante le cure lunghe e dolorose, ha mantenuto la sua vitalità e il suo sorriso, diventando un’ispirazione per molti.

La giovane designer, originaria di Civitanova Marche e trasferitasi a Milano per lavoro, ha creato una rubrica sui social network per aiutare altre donne a lottare contro la malattia, offrendo un aiuto psicologico e condividendo le sue esperienze. Nicoletta ha anche fondato il Ni.Art Gallery, uno shop online di abbigliamento e accessori, per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

La sua immagine, una Madonna senza volto, è diventata un simbolo della lotta contro il tumore al seno, e la sua rubrica “Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale d’istruzioni antipanico” ha aiutato migliaia di persone ogni giorno.

Nicoletta ha lasciato un vuoto immenso nella vita di coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua famiglia, gli amici e i suoi followers sui social network sono devastati dalla sua prematura scomparsa. Le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Nicoletta non dimenticheranno mai la sua generosità e il suo grande cuore.

I funerali della giovane designer si terranno nella giornata di lunedì 27 marzo alle 9.30 nella chiesa dei Cappuccini di Civitanova. Ci mancherai, Nicoletta, ma il tuo coraggio e il tuo impegno nella lotta contro il tumore al seno vivranno per sempre nei nostri cuori.