Investito e trascinato per due chilometri da un tir a Genova: è la seconda vittima in Liguria in 24 ore





Un grave incidente si è verificato a Genova nella serata del 16 dicembre, quando un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato così violento che la vittima è stata trascinata dal mezzo pesante per oltre due chilometri. Il camionista, pare, non si sarebbe accorto di nulla durante il tragico episodio, avvenuto nel quartiere di Sampierdarena.





Dopo che è scattato l’allarme, i sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La sezione infortunistica della polizia locale è stata chiamata per effettuare i rilievi e procedere con l’identificazione del cadavere. Le operazioni di identificazione si sono rivelate particolarmente difficili, dato che, a causa del lungo trascinamento sull’asfalto, le condizioni del corpo erano estremamente gravi. Anche i vigili del fuoco sono stati coinvolti nella gestione della situazione.

Questo tragico evento non è l’unico della giornata in Liguria. Infatti, un altro incidente simile ha avuto luogo a Savona, dove Valentina Squillace, una giovane di 22 anni, è stata investita da un tir. Secondo le ricostruzioni iniziali, la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali quando ha subito l’impatto, con il semaforo verde. In questo caso, il tir era bloccato al centro dell’incrocio, e l’autista, continuando la sua corsa, non ha visto la giovane che stava attraversando.

Le autorità stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire le dinamiche di entrambi gli incidenti, cercando di fare luce sulle responsabilità e sulle circostanze che hanno portato a queste tragiche conseguenze. La comunità locale è scossa da questi eventi, che evidenziano una preoccupante serie di incidenti stradali che coinvolgono mezzi pesanti e pedoni.

La polizia sta raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio come si siano svolti i fatti. In particolare, si cerca di stabilire se ci siano stati fattori contributivi, come condizioni stradali o comportamenti imprudenti da parte degli autisti. La sicurezza stradale è un tema cruciale e questi incidenti sollevano interrogativi sull’efficacia delle misure di protezione per i pedoni, specialmente in aree ad alto traffico come quelle in cui sono avvenuti gli incidenti.

La morte di Valentina Squillace e dell’uomo a Genova rappresentano una triste realtà che colpisce non solo le famiglie delle vittime, ma anche l’intera comunità, che si trova a dover affrontare il dolore e la perdita in circostanze così tragiche. Entrambi gli incidenti hanno suscitato una forte reazione pubblica, con appelli per una maggiore attenzione alla sicurezza stradale e per l’adozione di misure più severe contro coloro che non rispettano le norme di circolazione.



