“Sandokan 2” confermato: in arrivo nel 2027. Anticipazioni su trama e crisi tra i protagonisti





La Rai ha ufficialmente confermato la produzione della seconda stagione di Sandokan, una notizia che arriva in seguito al grande successo della prima stagione. L’attesa per i nuovi episodi è alta, e gli appassionati della serie possono aspettarsi sviluppi intriganti. Elena Bucaccio, produttrice creativa della serie, ha rivelato alcune anticipazioni sulla trama, sottolineando che l’amore tra il pirata Sandokan e Marianna subirà delle prove significative. “Ci sarà un’altra grande figura femminile che entrerà in questa storia,” ha dichiarato, lasciando intendere che la nuova arrivata avrà un ruolo cruciale.





Le riprese della nuova stagione sono programmate per iniziare a maggio 2026, con l’obiettivo di trasmettere la serie nel 2027. La seconda stagione sarà composta da quattro puntate, suddivise in otto episodi, seguendo lo stesso formato della prima stagione.

In merito alla trama, Bucaccio ha spiegato che l’introduzione di un nuovo personaggio femminile porterà a tensioni e conflitti nella relazione tra Sandokan e Marianna. Questo sviluppo promette di arricchire ulteriormente la narrazione, rendendo la storia ancora più avvincente per il pubblico. “L’amore dei nostri due eroi sarà messo a dura prova,” ha aggiunto.

Stasera, 16 dicembre, andrà in onda il finale della prima stagione di Sandokan, evento atteso dai fan. Bucaccio ha commentato gli ascolti straordinari della serie, esprimendo la sua gioia per il successo inaspettato: “Non eravamo preparati a questo successo. La prima puntata ha avuto risultati da Sanremo.” La produzione ha impiegato cinque anni di lavoro e dedizione per realizzare il progetto, e i risultati sono stati oltre le aspettative.

La serie, ispirata alle opere di Emilio Salgari, affronta tematiche attuali e universali. “Sandokan rappresenta la fuga verso una realtà migliore,” ha affermato Bucaccio, evidenziando come la storia parli di libertà e responsabilità. Can Yaman, che interpreta Sandokan, è stato scelto per il suo carisma e la sua fisicità, elementi che si sposano perfettamente con il personaggio. “Can ha tirato fuori lati del suo carattere e capacità attoriali che non avevamo ancora visto,” ha spiegato la produttrice.

Il personaggio di Lord Brooke, interpretato da Ed Westwick, aggiunge una dimensione complessa alla trama. “È un uomo che deve nascondere la sua identità,” ha detto Bucaccio, sottolineando che il villain della storia ha anche un lato umano che potrebbe far simpatizzare il pubblico. La figura di Yanez, interpretata da Alessandro Preziosi, è stata descritta come ricca di profondità, grazie a una sceneggiatura che esplora il suo passato.

In merito alla presenza di Luca Argentero nel cast, Bucaccio ha confermato che ci sono stati tentativi di coinvolgerlo, ma per motivi di impegni personali non è stato possibile. Tuttavia, ha elogiato Preziosi per l’interpretazione di Yanez, considerandolo un attore capace di dare vita a un personaggio tridimensionale.

Il confronto tra la nuova serie e quella storica con Kabir Bedi è inevitabile. Bucaccio ha dichiarato che la produzione si è ispirata fortemente alla serie degli anni ’70, ma ha cercato di reinterpretare la storia in chiave moderna. “Fare un Sandokan dopo quel Sandokan di grande successo è un omaggio,” ha affermato, sottolineando l’importanza di rimanere fedeli allo spirito originale, ma con una visione contemporanea.



