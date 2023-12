Un’intervista a “Chi l’ha visto?” svela ulteriori dettagli

Nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”, andata in onda su Rai 3 il 13 dicembre, Elena Cecchettin ha condiviso ulteriori dettagli sulla tragica vicenda che ha coinvolto sua sorella Giulia. Dopo il funerale di Giulia, Elena è tornata in Austria, dove attualmente studia, ma ha voluto svelare aspetti cruciali della relazione tra sua sorella e il suo assassino.

Il Rapporto Tossico

Elena ha rivelato che la relazione tra Giulia e Filippo era tossica e che spesso si mostrava ostile nei confronti di lui. “Filippo per me è l’assassino di mia sorella, è la persona che prima di ucciderla le ha fatto vivere due anni di inferno”, ha dichiarato. Sempre nell’intervista, Elena ha spiegato che Filippo era un individuo dominante che non permetteva a Giulia di prendere decisioni indipendenti. Spesso, Giulia faceva ciò che lui le imponeva solo per evitare conflitti.

Il Dolore Incolmabile

Elena ha poi condiviso il profondo dolore che prova per la perdita di sua sorella. Ha espresso l’incapacità di sopportare il male che Giulia ha subito a causa della relazione con Filippo. “Io dico sempre che il male che sto provando lo posso sopportare. Quello che non riesco a sopportare è il male che ha subito lei”, ha detto. Ha raccontato come Filippo avesse costantemente controllato, stressato e posto pressione su Giulia, privandola della libertà di vivere la sua vita.





Ostilità e Rimpianti

Infine, Elena ha rivelato di aver provato ostilità nei confronti di Filippo e di aver spesso manifestato apertamente il suo disappunto. Tuttavia, ora si tormenta pensando che il suo atteggiamento possa aver impedito a Giulia di confidarsi con lei. “Se ci sono stati episodi di violenza lei non me li ha raccontati. Se c’è una cosa di cui mi pento è di essere stata così apertamente ostile a lui, perché magari quel mio fare brusco ha impedito a lei di dirmi cose”, ha affermato.

Questa intervista getta ulteriori dettagli sulla complicata dinamica tra Giulia e il suo assassino e sottolinea l’importanza di affrontare tali situazioni con sensibilità e attenzione.