Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, sulla variante di Aversa, in provincia di Caserta, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla perdita della vita di una giovane donna di soli 23 anni. Mery Conte, nome che ora circola in tutta Italia a causa di questa sciagura, è morta sul colpo in seguito all’impatto violento della sua auto contro un palo. Al momento, le circostanze precise dell’incidente rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Il drammatico incidente e i dettagli della ricostruzione

La vittima, Mery Conte, si trovava in compagnia del suo fidanzato e di un amico, tutti e tre viaggiavano a bordo di una Mini Cooper. L’incidente ha avuto luogo tra via Serao e via Nenni, nelle vicinanze della stazione di Aversa. Secondo le prime informazioni emerse, la vettura ha perso il controllo e sbandato, prima di impattare violentemente contro un palo, terminando poi la sua corsa contro un muro poco distante. La rapida chiamata di altri automobilisti ha permesso l’arrivo tempestivo dei soccorsi, che hanno faticosamente estratto i tre giovani dal veicolo gravemente danneggiato. Purtroppo, per Mery Conte, non c’è stato nulla da fare: era già deceduta prima dell’arrivo dei sanitari del 118.

I sopravvissuti e l’esito dei test sull’autista

Diversamente, gli altri due ragazzi a bordo dell’auto sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in condizioni critiche, ma non sarebbero in pericolo di vita. Da segnalare che il conducente dell’auto, responsabile dell’incidente, è risultato negativo sia all’alcol test che al test antidroga.





Il cordoglio per la giovane Mery Conte

La tragica morte di Mery Conte ha scosso la comunità di Qualiano, suo paese d’origine. La giovane era molto conosciuta grazie al suo lavoro come estetista, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio sui social media. Un’amica della defunta ha condiviso un commovente messaggio in cui ha scritto: “Mi rimangono solo i ricordi delle serate, dei momenti fantastici e delle risate fatte insieme. Riposa in pace, amore mio.”

La tragica morte di Mery Conte continua a rappresentare un dramma per i suoi cari e la comunità locale, mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause dell’incidente