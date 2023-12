Dopo una misteriosa scomparsa avvenuta durante una vacanza in Spagna sei anni fa, Alex Batty, ora diciassettenne, è stato ritrovato in una località francese. L’incredibile sviluppo è stato confermato dalla procura di Tolosa, mentre il giovane si è presentato volontariamente alla polizia.

La lunga ricerca di Alex Batty, iniziata quando aveva solo 11 anni, è finalmente giunta a termine con il suo ritrovamento a Revel, una città nelle vicinanze di Tolosa, in Francia. La procura di Tolosa ha reso nota una dichiarazione ufficiale in cui ha confermato che il giovane, ora un diciassettenne, si è consegnato spontaneamente alle autorità francesi.

Il mistero che circonda la scomparsa di Alex ha avuto inizio durante una vacanza a Marbella, in Spagna, in compagnia di sua madre e di suo nonno. Purtroppo, il giovane non fece più ritorno a casa. Emerse l’ipotesi che lui e i suoi accompagnatori avessero intrapreso uno stile di vita alternativo, una teoria avanzata anche dalla nonna di Alex, Susan Caruana. Inizialmente, la polizia sospettava che il gruppo fosse fuggito verso Melilla, in Marocco, attraversando il porto di Malaga.





Un Ritrovamento Autonomo e le Indagini in Corso

Dopo anni di assenza, la procura francese ha confermato che Alex è riapparso autonomamente a Revel. Secondo quanto riportato da “La Depeche,” un giornale locale:

“Il mistero di Alex Batty sta per essere risolto. Anche se non ha mostrato alcun documento ufficiale ai gendarmi che lo hanno accolto, questo ragazzo di 17 anni ha fornito autonomamente la sua identità. Il suo volto e la sua storia corrispondono in tutto e per tutto a quello del britannico rapito nel 2017.”

Le indagini attuali indicano che Alex potrebbe essere fuggito da una comunità “spirituale” rurale ai piedi dei Pirenei. Dopo giorni di solitudine, è stato aiutato da un camionista che ha successivamente contattato la polizia. Attualmente, Alex è sotto la custodia dei servizi sociali, in attesa che i suoi familiari si facciano avanti. L’enigma della sua scomparsa e del suo ritrovamento sta catturando l’attenzione di tutto il mondo.