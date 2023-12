Durante il dibattito “Italia stupor mundi,” l’imprenditore e ex dirigente di Formula 1, Flavio Briatore, ha espresso un forte dissenso riguardo alla gestione del turismo in Italia. Briatore ha avanzato proposte di cambiamento radicali e ha criticato aspramente la burocrazia che affligge il settore turistico.

La necessità di una riforma nel settore turistico

Nel corso dell’evento “Italia stupor mundi: alla scoperta della bellezza,” Flavio Briatore ha condiviso la sua visione critica sullo stato attuale del turismo in Italia. Una delle sue proposte più rilevanti è quella di introdurre l’educazione turistica fin dalla scuola elementare, riconoscendo l’importanza di questo settore per l’economia italiana. Briatore ha inoltre evidenziato i problemi legati alla burocrazia che rappresentano un ostacolo al progresso del turismo.

Ha dichiarato: “Ogni volta che cerchiamo di fare investimenti è una follia: permessi e contro-permessi, commissioni formate da individui ostili alle imprese. Tutte queste commissioni, enti e sigle, sono ostili. Loro sperano che tu non apra mai.”





Confronto competitivo e questioni nell’ospitalità

Briatore ha messo a confronto l’Italia con nazioni come Grecia e Turchia, sottolineando come queste stiano superando l’Italia nel settore turistico. Ha criticato le rigide regolamentazioni e la burocrazia che limitano le attività turistiche, come lo sci d’acqua, sottolineando l’importanza di un cambiamento nell’approccio all’accoglienza turistica.

Ha affermato: “L’Italia è il paese in cui i turisti stanno meno perché li fregano sempre,” descrivendo una mentalità diffusa nel trattamento dei turisti e sottolineando la necessità di un cambiamento nell’approccio all’accoglienza.

Riflessioni sull’industria alberghiera e proposte per il futuro

Briatore ha successivamente affrontato il tema della qualità dell’ospitalità alberghiera in Italia, da lui giudicata inadeguata. Ha enfatizzato la necessità di un turismo che contribuisca in modo significativo all’economia locale e ha proposto una semplificazione dei processi.

Ha dichiarato: “Dobbiamo riflettere su quale tipo di turismo vogliamo e semplificare tutto,” mettendo l’accento sull’importanza di un turismo di alta qualità in grado di avere un impatto positivo sul paese. Briatore ha concluso con una critica diretta: “Abbiamo alberghi che lasciano a desiderare in Italia,” sottolineando la necessità di una riforma nel settore alberghiero italiano.