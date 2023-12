Autobus Ribaltato: 15 Feriti a Torrevecchia Pia

In un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 9 a Cascina Bianca di Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, un autobus della compagnia Autoguidovie è uscito di strada e si è ribaltato. L’incidente ha provocato il ferimento di quindici persone che si trovavano a bordo del mezzo, ma, fortunatamente, nessuno di loro risulta in gravi condizioni, stando alle prime informazioni.

Intervento Rapido delle Squadre di Soccorso

Le squadre di soccorso del 118 sono immediatamente intervenute per prestare assistenza alle vittime dell’incidente. In particolare, sei passeggeri erano rimasti incastrati all’interno dell’autobus ribaltato. I vigili del fuoco, con l’ausilio di squadre provenienti da Pavia, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano, sono intervenuti per aiutare queste persone ad uscire in sicurezza dal mezzo rovesciato.

Ricostruzione della Dinamica dell’Incidente

L’autobus coinvolto nell’incidente stava effettuando il percorso da Milano a Belgioioso, situato nella provincia di Pavia. A seguito dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico al fine di permettere il soccorso dei feriti e il recupero dell’autobus ribaltato. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo.





Questo incidente, seppur con feriti, fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze, grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso e all’assenza di feriti gravi.