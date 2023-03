Elly Schlein e Paola, fotografate insieme per la prima volta, cercano un’abitazione condivisa a Roma.

La rivista settimanale Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva fotografie di Elly Schlein, la nuova leader del Partito Democratico, insieme alla sua compagna, che mostra un’immagine affascinante e raffinata.

La fidanzata di Elly Schlein, di circa trent’anni, sfoggia un look elegante, con capelli neri, cappotto sofisticato, un cappello alla moda e una borsa a tracolla chic. Il suo stile si distingue nettamente da quello di Elly, che opta per un’immagine più radicale e vintage. Tuttavia, queste differenze potrebbero contribuire a rafforzare il loro legame.

Nonostante la sua riservatezza, si ritiene che la compagna di Elly si chiami Paola. La coppia convive da tre anni a Bologna e preferisce mantenere un basso profilo. In effetti, Elly Schlein ha dichiarato di non volersi lasciare distrarre dai pettegolezzi, mentre si prepara a un importante discorso in Parlamento riguardante la situazione in Ucraina e la sfida politica contro il Movimento 5 Stelle.

Le fotografie esclusive, scattate tra Livorno e Firenze, mostrano la leader dell’opposizione in compagnia di Paola, sebbene entrambe facciano del loro meglio per evitare di attirare l’attenzione. Elly ha ammesso di aver avuto relazioni sia con uomini che con donne, e ha aggiunto che attualmente è felice con Paola, finché quest’ultima la sopporterà.

Nonostante gli impegni politici, Elly cerca di trascorrere il tempo libero con la sua compagna. Tuttavia, secondo Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico e coinquilina di Elly a Roma, Schlein è spesso assente dalla casa condivisa nella capitale. Si vocifera che la leader del PD stia cercando un appartamento a Roma, presumibilmente nella zona di Monteverde Vecchio, per condividere con Paola, dato che il suo ruolo politico richiederà un impegno maggiore nella città.

La first lady è attesa a Roma con grande curiosità e simpatia da parte del pubblico.