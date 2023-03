Massimiliano Virgili chi è l’ex marito di Claudia Pandolfi? Età, lavoro e figli

Claudia Pandolfi, nota attrice italiana, attuale moglie di Marco De Angelis e madre di Tito, è stata oggetto di molte speculazioni a causa del suo passato matrimonio lampo. Nel 1999 ha sposato il collega Massimiliano Virgili, ma l’unione è durata solo quattro settimane. Ma chi è questo Massimiliano Virgili?

Qual è la storia di Claudia Pandolfi e del suo ex coniuge Massimiliano Virgili?

Massimiliano Virgili, nato a Roma il 18 marzo 1967, è un attore, doppiatore e dialoghista italiano di grande passione. Dopo aver studiato legge nella sua città natale, ha intrapreso una carriera nel cinema, nella televisione e nel teatro. La sua impressionante filmografia comprende Intrigo a Cuba, Il latitante, Il conte di Melissa, oltre a un ruolo nell’amata serie televisiva Il Maresciallo Rocca.

Vita privata di Virgili

Dopo quattro anni di frequentazione, Virgili e Pandolfi si sono sposati. Ma la luna di miele in Africa ha avuto vita breve, perché al ritorno la Pandolfi ha dichiarato di non provare più nulla per l’attore e di volerlo lasciare. La Sacra Rota annullò il matrimonio poco dopo, lasciando Virgili con il cuore spezzato e convinto che la Pandolfi si fosse innamorata di un altro uomo. In seguito descrisse questo periodo come uno dei più difficili della sua vita.

Il matrimonio con la modella Vincenza Giamunno

Dopo aver subito un colpo devastante, il talentuoso attore e doppiatore italiano riuscì a trovare conforto nel matrimonio con la splendida modella Vincenza Giamunno. Insieme hanno creato una bella famiglia con due figli, Lorenzo e Andrea, che si sono rivelati una forte fonte di sostegno per Vincenzi mentre lavorava per ricostruire la sua vita.