Sondaggi in movimento, Fratelli d’Italia e FI volano mentre il M5s scivola: scopri i dettagli

Fratelli d’Italia e Forza Italia continuano a registrare un aumento nei consensi, stando ai dati dell’ultima rilevazione condotta da Termometro Politico. Il partito guidato da Giorgia Meloni si avvicina sempre di più al 30%, attestandosi al 29,8%, con un incremento dello 0,4%. Forza Italia, invece, cresce in misura ancora maggiore: il partito di Antonio Tajani guadagna lo 0,6%, raggiungendo il 9,1%. Questi risultati rappresentano un segnale positivo per gli azzurri, che recentemente hanno riacceso il dibattito politico con la proposta di modificare la legge sulla cittadinanza attraverso lo Ius Scholae, una misura che ha trovato forte opposizione da parte della Lega.





Il partito di Matteo Salvini subisce un lieve calo ma si mantiene stabile all’8,5%. Nel centrosinistra, il Partito Democratico mostra una leggera crescita (+0,1%), portandosi al 22,1%. La segretaria Elly Schlein, intervenuta in una conferenza stampa, ha minimizzato l’importanza dei sondaggi rispetto ai risultati elettorali. “I sondaggi lasciano il tempo che trovano, i risultati delle elezioni dicono che il Pd negli ultimi due anni ha avuto un aumento medio di più dell’8%, dove si è votato, e questo dimostra che la nostra proposta rinnovata sta funzionando”, ha dichiarato.

Il Movimento 5 Stelle, invece, registra un calo più significativo. Il partito guidato da Giuseppe Conte perde quasi mezzo punto percentuale (-0,4%), scendendo al 12%. Alleanza Verdi-Sinistra si mantiene stabile al 6,3%, mentre i partiti minori del centrosinistra mostrano risultati contenuti: Azione al 3,5%, Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,9%.

Un dato interessante emerso dal sondaggio riguarda la fiducia nei confronti della premier Giorgia Meloni. La sfiducia complessiva verso di lei è aumentata al 63%. Tra gli intervistati, il 52,6% dichiara di non avere “per nulla” fiducia nella leader di Fratelli d’Italia, mentre il 10,4% afferma di riporne poca. Dall’altra parte, la fiducia complessiva si ferma al 36,6%, suddivisa tra il 23,1% che dice di avere molta fiducia e il 13,5% che ne ripone abbastanza. Una piccola percentuale (0,4%) preferisce non esprimersi o non sa come rispondere.

Questi dati riflettono un quadro politico in evoluzione. Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito in Italia grazie al consenso sempre più ampio degli elettori. Forza Italia sembra beneficiare delle recenti iniziative politiche e si dimostra capace di attrarre nuovi consensi nonostante le difficoltà interne. D’altra parte, il Movimento 5 Stelle appare in difficoltà nel mantenere il proprio elettorato.

Nel centrosinistra, il Partito Democratico sembra aver trovato una stabilità nei consensi dopo un periodo di flessione. La leadership di Elly Schlein, con una proposta politica rinnovata, potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente il partito nelle prossime competizioni elettorali. Tuttavia, rimane evidente la frammentazione dell’area progressista con la presenza di diversi piccoli partiti che faticano a superare le soglie di sbarramento.

La sfiducia crescente verso Giorgia Meloni rappresenta un elemento significativo da monitorare nel panorama politico italiano. Nonostante il successo del suo partito nei sondaggi, l’alto livello di sfiducia potrebbe influenzare le dinamiche future e l’efficacia della sua azione di governo. Con il 63% degli intervistati che dichiara di non avere fiducia nella premier, il dato potrebbe riflettere una percezione critica rispetto alla gestione delle principali questioni politiche ed economiche del Paese.

In conclusione, l’ultimo sondaggio Termometro Politico offre uno spaccato interessante delle tendenze elettorali in Italia. Con Fratelli d’Italia e Forza Italia in crescita e il Movimento 5 Stelle in calo, il panorama politico italiano continua a evolversi. Resta da vedere come questi cambiamenti si tradurranno nelle prossime tornate elettorali e quale sarà l’impatto della crescente sfiducia verso la premier Giorgia Meloni sul futuro della sua leadership.