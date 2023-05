Emilio Fede: La sua battaglia dopo aver perso tutto - Controcopertina

Emilio Fede, noto giornalista e ex direttore del TG4, è tornato sotto i riflettori di “Non è l’Arena” con una storia drammatica da raccontare. Dopo aver affrontato il tema della pensione e i commenti sulla sua faccia, ora svela le conseguenze che ha subito nella sua vita. In un’intervista a “Non è l’Arena”, Emilio Fede rivela il suo amaro destino, con la perdita di tutto ciò che gli era caro.

Perdite finanziarie e un passato distorto: Nell’ultima apparizione televisiva, Emilio Fede aveva confessato di percepire una pensione mensile di 8.000 euro, ma aveva sottolineato che non era sufficiente a coprire tutte le sue spese. Tra rata della macchina, autista, badante, affitto e bollette, il giornalista si sentiva soffocato finanziariamente. Non solo, c’erano anche altri costi da sostenere, come la benzina, la cameriera ad ore e le bollette dei telefonini. Alla fine del mese, non gli rimaneva nulla. Un tempo in cui non doveva preoccuparsi di queste spese sembra ormai lontano.

La condanna e la sofferenza: Emilio Fede, oggi novantunenne, ha affrontato un’altra battaglia: quella legale. Nel processo Ruby ter, sebbene gli imputati siano stati assolti in primo grado, il giornalista è stato già condannato a 4 anni e 7 mesi per induzione alla prostituzione. In un’intervista a “Non è l’Arena”, Fede ha espresso profondo amarezza per la situazione in cui si trova.

L’amarezza più grande: la perdita di sua moglie: Durante l’intervista, Emilio Fede ha rivelato uno dei momenti più dolorosi della sua vita: la morte di sua moglie, Diana De Feo, avvenuta il 23 giugno 2021 mentre lui era ancora ai domiciliari. Questo avvenimento ha portato ulteriormente dolore e sofferenza alla sua esistenza già segnata dalle difficoltà legali e dalla perdita di ogni cosa che aveva costruito.

La lotta per la verità: Emilio Fede, nonostante tutte le avversità che ha affrontato, mantiene la sua posizione. Ha affermato di non aver mai avuto rapporti con Ruby né di aver assistito a situazioni inappropriate. L’ex direttore del TG4 si sente derubato non solo delle sue conquiste professionali e della libertà, ma soprattutto dell’amore e del sostegno di sua moglie.

In conclusione, Emilio Fede si trova a lottare per difendere la sua reputazione e dimostrare la sua innocenza. Dopo aver perso tutto ciò che gli era caro, il giornalista si appresta a combattere una battaglia personale per riabilitare la sua vita e riprendersi ciò che gli è stato tolto ingiustamente.