Emma D’Aquino è fidanzata o sposata? Cosa sappiamo

Emma D’Aquino: La riservatezza di una giornalista di successo

L’arte di mantenere la privacy

Emma D’Aquino è senza dubbio una delle figure più note nel panorama televisivo italiano. Dinamica, pungente e riservata, questa celebre giornalista e presentatrice è riuscita a mantenere la sua vita privata al riparo dal gossip.

Riservatissima sulle sue relazioni amorose, si sa soltanto che Emma è impegnata e innamorata. Nonostante le speculazioni sulla sua vita sentimentale, come il presunto flirt con il collega Alberto Matano, la D’Aquino ha categoricamente smentito queste voci.

La carriera di una giornalista d’eccezione

Emma D’Aquino preferisce focalizzarsi sulla sua carriera professionale, che vanta successi notevoli. Dopo un lungo percorso tra emittenti e radio locali, Emma entra a far parte della redazione di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Qui si distingue per servizi importanti, come quello sull’attentato alle Torri Gemelle di New York nel 2001. Successivamente, nel 2003, passa alla redazione del TG1.

Presenza televisiva e successi

Nel corso degli anni, la D’Aquino ha partecipato a numerosi programmi televisivi di successo, tra cui:

Ballando con le stelle

Festival di Sanremo (esordio nel 2021 al fianco di Amadeus)

Amore Criminale (debutto nel 2022 come conduttrice su Rai 3)

In Amore Criminale, Emma racconta storie di donne vittime di femminicidio, affrontando tematiche importanti e sensibili.

Un talento anche nella scrittura

Oltre alla sua carriera televisiva, Emma D’Aquino si è cimentata anche nella scrittura, pubblicando nel 2019 il libro “Ancora un giro di Chiave. Nino Marano. Una vita tra le sbarre”. In quest’opera, racconta la storia di Antonino Marano, meglio conosciuto come “il killer delle carceri” e detenuto più longevo d’Italia per reati commessi in carcere.

Vita privata: poche certezze, ma tanto amore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Emma D’Aquino ha rivelato di essere molto legata al suo nipote Edoardo, che la segue sempre in tv. L’unica certezza, secondo le informazioni disponibili, è che non sarebbe sposata, ma fidanzata e innamorata.