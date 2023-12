In un’intervista recente, il noto comico italiano Enrico Brignano ha espresso il suo pensiero sulla valorizzazione dei lavoratori comuni rispetto agli influencer. L’attore romano, attualmente impegnato con lo spettacolo “Ma… diamoci del tu!” all’Auditorium della Conciliazione a Roma, ha condiviso la sua opinione sulla categoria degli influencer e ha posto l’attenzione su coloro che svolgono lavori meno visibili ma altrettanto importanti.

Brignano ha dichiarato: “Il ‘lei’ mi verrebbe da riservarlo soltanto a chi se lo merita per dignità, mentre quotidianamente il pubblico per me è amico. Personalmente riservo il ‘tu’ a chi ha la forza di combattere per la pagnotta, a chi non vede il salario minimo. Non capisco perché le persone che svolgono lavori umili, ma essenziali, come coloro che si occupano di pulizia nei bagni pubblici o negli autogrill, o affrontano fatiche notturne come guardie giurate e ambulanzieri, debbano ricevere meno attenzione rispetto agli influencer.”

L’attore ha evidenziato il contributo fondamentale di coloro che svolgono lavori spesso sottovalutati ma indispensabili per la società. La sua opinione riflette l’importanza di valorizzare il lavoro duro e onesto di chi lotta quotidianamente per il proprio sostentamento, spesso senza ricevere la giusta riconoscenza.

Nell’intervista, Brignano ha anche condiviso dettagli sulla sua vita privata, tra cui il suo felice matrimonio con Flora Canto, celebrato due anni fa, e i suoi due figli, Nicolò e Martina. L’attore ha lasciato intendere che i suoi figli potrebbero seguire le sue orme nella scena artistica, poiché crescono circondati da storie di spettacoli televisivi e teatrali.