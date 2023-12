Chiara Ferragni, un nome che non ha bisogno di presentazioni nell’era digitale, ha tracciato un percorso di successo senza precedenti, trasformandosi da semplice blogger di moda in una delle icone più influenti del mondo del marketing digitale. Questo articolo esplorerà l’evoluzione della sua carriera e l’impero economico che ha costruito nel corso degli anni.

L’inizio dell’avventura

Tutto ebbe inizio nel 2009, quando Chiara Ferragni ha investito 510 euro per avviare il suo blog, “The Blonde Salad”. Da qui, il suo percorso è stato inarrestabile. La sua abilità nel creare contenuti e la sua autenticità l’hanno resa una delle prime fashion blogger ad ottenere una vasta base di fan. Ma ciò che ha segnato una svolta nella sua carriera è stata la sua capacità di trasformare questa fama in un impero economico.

L’impero economico di Chiara Ferragni

Nel 2021, l’azienda di Chiara Ferragni ha registrato un fatturato impressionante di 40 milioni di euro. Questo straordinario successo è stato alimentato principalmente dalle collaborazioni e dai post sponsorizzati sui suoi canali social. Chiara Ferragni è rinomata per guadagnare fino a 80.000 euro per un singolo post sponsorizzato, dimostrando il suo valore nel mondo dell’influencer marketing.





Riconoscimenti e Impatto

La sua ascesa nell’olimpo del marketing digitale non è passata inosservata. Forbes l’ha inclusa tra gli under 30 più influenti, mentre Harvard l’ha invitata a tenere una lezione su economia e marketing digitale. Il nome di Chiara Ferragni è diventato un brand a sé, conosciuto non solo per la sua moda, ma anche per la sua vita familiare, con il marito Fedez e il loro percorso condiviso.

L’estensione del marchio

Oltre alla sua influenza nel mondo del marketing digitale, Chiara Ferragni gestisce con successo due società, La Fenice Srl e Tbs Crew Srl. Inoltre, è diventata azionista unica di Tbs Crew Srl nel 2022. La sua influenza si è estesa anche al consiglio di amministrazione di Tod’s, dove la sua presenza ha portato a un notevole aumento del valore delle azioni.

L’impatto di Chiara Ferragni nel Marketing Digitale

Chiara Ferragni non si limita a essere una fashion influencer, ma continua a espandere il suo impero, con linee di prodotti che spaziano dai cosmetici alle calzature, dalla cartoleria all’intimo per bambini. I suoi clienti nel mondo del marketing digitale includono giganti come Procter & Gamble, Nespresso e Bulgari.

Nonostante le critiche occasionali e gli ostacoli lungo il percorso, Chiara Ferragni rimane una figura di spicco nel settore dell’influencer marketing e del business digitale. La sua resilienza e la sua capacità imprenditoriale l’hanno posizionata in cima a questo campo in continua evoluzione, dimostrando che il suo successo è ben oltre una semplice tendenza.