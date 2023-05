Enrico Papi fa una battuta sorprendente a Ilary Blasi durante l'Isola dei Famosi 2023 - Controcopertina

“Un momento di imbarazzo seguito da risate, ma non tutti apprezzano l’opinionista”

Durante l’episodio del 29 maggio dell’Isola dei Famosi, Enrico Papi ha attirato l’attenzione con uno scambio di battute con Ilary Blasi. Durante la conversazione, è scappata una parola clamorosa dalla sua bocca, udita da tutti presenti. Immediatamente, l’opinionista ha posato la mano sulla bocca, consapevole di aver detto qualcosa facilmente fraintendibile. Nonostante ciò, il pubblico aveva già ascoltato tutto e la conduttrice è rimasta praticamente senza parole.

Nonostante l’imbarazzo iniziale, le risate non sono mancate, suggerendo che la presunta tensione tra Enrico Papi e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi non fosse così marcata come si poteva pensare. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai aspettato una frase del genere dal collega di Vladimir Luxuria. Durante la discussione, è stata menzionata una terza persona, anche se mai nominata esplicitamente. Tutto è iniziato quando Ilary Blasi ha commentato l’abbigliamento di Papi.

Nello sketch all’Isola dei Famosi, Enrico Papi è stato provocato da Ilary Blasi riguardo al suo look, a cui lui ha risposto: “Tu che sei vestito oggi da Marina? Da ufficiale della Marina?”. Tuttavia, inaspettatamente, l’opinionista ha pronunciato una frase diversa, che ha suscitato risate sia da parte di Ilary che dal pubblico, ma ha anche momentaneamente gelato tutti presenti. Anche se il pensiero è subito andato a un uomo specifico, è importante sottolineare che non è stato mai menzionato per nome e cognome.

Successivamente, Enrico Papi ha ammesso: “Sembro un capitano, ops, non dovevo dirlo. Scusa”. Pronunciando quelle parole, il pensiero di tutti è volato immediatamente all’ex marito di Ilary, Francesco Totti, il leggendario capitano della Roma per molti anni. La conduttrice ha risposto: “Va bene, va bene. Subivo un po’ il fascino infatti, c’era qualcosa”. Alla fine, tutti hanno scoppiato a ridere e la situazione è gradualmente tornata alla normalità.

Tuttavia, non tutti gli utenti hanno apprezzato la battuta spiritosa di Papi. Alcuni hanno commentato negativamente: “Che battuta di me***”, “La battuta era già preparata”, “Non capisco…”, “Ridicolo”. Pertanto, l’opinionista non ha ricevuto un grande consenso da parte del pubblico.