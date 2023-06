Enrico Papi protagonista dell'Isola dei Famosi 2023: tensioni in diretta con Ilary Blasi e il regista - Controcopertina

Nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi si trova al centro dell’attenzione. Non solo il pubblico sembra non gradire la sua presenza come opinionista, ma anche Ilary Blasi ha più volte richiamato la sua condotta durante le trasmissioni in diretta. L’ultima puntata, andata in onda lunedì 5 giugno, non è stata un’eccezione, e la ‘sbroccata’ del regista ha messo ulteriormente sotto i riflettori il noto conduttore.

Enrico Papi critica la prova di Helena Prestes

Durante la sfida per il posto da primo finalista, Enrico Papi ha sollevato delle obiezioni sulla prova apnea tra Helena Prestes e Pamela Camassa. Ha evidenziato che solo Helena si era sottoposta all’apnea, mentre Pamela no. Tuttavia, Alvin è intervenuto per chiarire che la prova si svolgeva in due fasi ed era stata correttamente eseguita da entrambe le concorrenti. Enrico è stato ripreso sul punto dal regista dell’Isola dei Famosi 2023.

Il richiamo di Ilary Blasi

Non è passato inosservato il richiamo che Ilary Blasi ha rivolto ad Enrico Papi durante la trasmissione. Ha sottolineato che, essendo presente in studio da diverse puntate, avrebbe dovuto ormai conoscere le dinamiche della prova in apnea, che è una costante di ogni edizione del reality. La conduttrice ha voluto far notare al suo opinionista che la prova era valida e che avrebbe dovuto considerarla come tale.

La reprimenda del regista

Enrico Papi ha ricevuto una reprimenda anche dal regista dell’Isola dei Famosi 2023. Durante l’arrivo di Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse sull’ultima spiaggia, Enrico si è alzato dalla sua poltrona e si è messo a camminare proprio mentre il regista stava inquadrando lo studio. In quel momento, Roberto Cenci ha preso la parola e, con tono deciso, ha invitato l’opinionista a tornare immediatamente al suo posto. La scena è stata documentata da Biccy, che ha pubblicato il video dell’episodio.

Il lavoro di regia

Roberto Cenci, il regista dell’Isola dei Famosi, ha parlato in passato della complessità di gestire la regia tra l’Honduras e Milano. Tuttavia, ha sottolineato che, sebbene impegnativo, il lavoro in tandem con il regista in Honduras consente loro di veicolare il materiale registrato e guidare la scaletta della puntata settimanale in modo efficace.