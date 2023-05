Episodio di violenza in una scuola di Milano: Studente accoltella una professoressa - Controcopertina

Un tragico episodio di violenza ha scosso la città di Milano nella mattinata di lunedì 29 maggio. Uno studente ha attaccato con un coltello una professoressa all’interno della scuola, causando il panico tra gli studenti presenti. L’attacco improvviso ha lasciato tutti sbigottiti di fronte a un gesto così inconsulto. L’incidente si è verificato intorno alle 8.30.

L’attacco e le minacce

Nel momento in cui le lezioni avevano appena iniziato, questa scuola milanese è stata sconvolta dalla violenza. Uno studente di soli 16 anni si è scagliato contro la professoressa, colpendola con un coltello e infliggendole delle ferite. Successivamente, ha minacciato gli altri studenti presenti in classe. Inoltre, ha brandito una pistola, che fortunatamente si è rivelata essere un giocattolo, esortando con forza i compagni a lasciare la stanza.

Milano sotto choc

L’aggressione si è verificata ad Abbiategrasso, nella provincia di Milano. Il giovane studente ha accoltellato la professoressa, ma fortunatamente le ferite non sono risultate fatali. Nonostante le sue condizioni siano serie, non si troverebbe in pericolo di vita. Il sedicenne si è barricato all’interno della scuola Emilio Alessandrini, situata in via Einaudi, prima che le forze dell’ordine riuscissero ad intervenire e a fermare il suo attacco.

Inizialmente, si era temuto che ci fosse una sparatoria in corso, ma si è trattato invece di un attacco con coltello. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori del servizio di emergenza sanitaria, che hanno fornito le cure necessarie alla professoressa. La donna, di 51 anni, è stata ferita alla testa e all’avambraccio. Al pronto soccorso le è stato assegnato il codice giallo, indicando che le sue condizioni non sono gravi. Lo studente ha depositato la pistola giocattolo sul banco e si è consegnato senza opporre resistenza alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato da Milano Today, l’aggressore è stato trasferito in ospedale, presso il nosocomio San Paolo della città. Anche lui avrebbe riportato delle ferite, ma non sarebbero di grave entità. Al momento, il movente dell’aggressione è ancora oggetto di indagine.