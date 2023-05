Il clamoroso addio di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: Tutti i dettagli svelati! - Controcopertina

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, protagonisti del popolare show televisivo Uomini e Donne, hanno sorpreso il pubblico con la loro inattesa separazione dopo poche settimane di relazione. Questo breve amore è solo l’ultimo di una serie di storie che si sono concluse prematuramente nello show, come nel caso di Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Dopo che l’ex corteggiatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla rottura, era atteso con impazienza il commento di Nicole. Finalmente, la risposta è arrivata, e le sue parole hanno generato molte polemiche.

La verità dietro la separazione

Carlo Alberto Mancini ha espresso il suo punto di vista sulla sorprendente rottura con Nicole Santinelli, cercando di difenderla dagli attacchi. Ha dichiarato: “Vi prego, non giudicatela. Nicole è stata sincera e non ha commesso errori. Le auguro solo il meglio e una felicità immensa, perché se lo merita. Mi conoscete bene, non sono il tipo di persona che dice cose che non sente. Se avesse fatto qualcosa di scorretto, ve l’avrei detto. Ma come ha potuto capire che io non ero l’uomo giusto per lei? Questa domanda potrà essere risposta solo da lei stessa”.

La versione di Nicole Santinelli

Nicole Santinelli ha finalmente deciso di fare chiarezza sulla rottura con Carlo Alberto Mancini e spiegarne i motivi definitivi. Attraverso alcuni audio pubblicati online, ha rivelato: “Mi dispiace molto dover comunicare tutto questo contro i miei tempi, ma sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, non ho avuto la forza di condividere subito tutto con voi. Mi sarei aspettata che, data la buona fede con cui ci siamo lasciati, avremmo dato la notizia insieme o, almeno, avremmo avuto il tempo di elaborare la mia delusione”.

Successivamente, l’ex tronista ha spiegato come è giunta alla decisione di separarsi e ha sottolineato che è stata una scelta sua: “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, l’ho fatto per entrambi. Credo che nell’amore nessuno debba mai cambiare la propria essenza per qualcun altro, e la mia scelta si basa su emozioni particolari che non ho provato in quel momento. Ma una volta usciti da quel programma e vivendo insieme giorno per giorno, mi sono resa conto, a malincuore, che abbiamo una visione e un’esperienza dell’amore completamente diverse. Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi, ma non sarebbe stato onesto da parte mia fingere e continuare una storia senza futuro”.

Andrea e il futuro incerto

In un’inattesa rivelazione, Nicole Santinelli ha anche parlato della sua non scelta, Andrea, aprendo la porta a un evento clamoroso. Ha detto: “Riguardo al futuro, molti di voi mi chiedono cosa accadrà tra me e Andrea. Non posso negare quello che ho provato e pensato di lui durante il programma. Voglio ringraziare coloro che, invece di giudicarmi, hanno cercato di capire ciò che stava accadendo. Grazie a tutti”. Ora molti si chiedono se i due si incontreranno nei prossimi giorni, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico.