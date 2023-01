Erminio e Roberto Azzaro chi sono il marito e il figlio Sara Simeoni?

L’eterna campionessa di salto in alto Sara Simeoni e il suo amato marito Erminio Azzaro stanno insieme dal 1987 e la loro unione è stata benedetta dal figlio Roberto.

Erminio Azzaro, ex atleta italiano, sarà ospite speciale di “Oggi è un altro giorno”, in onda oggi alle 14.00 su Raiuno. Presenterà il suo libro “Una Vita In Alto”, scritto con Marco Franzelli e pubblicato lo scorso settembre da Rai Libri. Questo straordinario atleta, nato a Pisciotta nel 1948, ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati europei di Atene nel salto in alto nel 1969 con la misura di 2,17 metri. L’anno successivo arrivò in semifinale in Coppa Europa e al secondo posto alle Universiadi. Fu amore a prima vista quando incontrò la compagna Sara Simeoni durante una gara di atletica. I due intrapresero un lungo sodalizio, anche professionale, e alla fine si sposarono nel 1987. La Simeoni ha condiviso la loro storia d’amore sulle pagine de “L’Arena”. Lo straordinario viaggio di Erminio Azzaro è davvero stimolante e non vediamo l’ora di saperne di più su “Oggi è un altro giorno”!

Non cercavo avventure emozionanti, ma nel mondo dello sport spesso mi trovano. Volevo qualcuno di cui potermi fidare e su cui poter contare, ed Erminio era quello giusto. È grazie a lui che ho raggiunto i risultati che ho ottenuto nella mia carriera; avevo piena fiducia in lui e sapevo che non avrebbe mai fatto nulla che potesse danneggiarmi. Abbiamo iniziato il nostro percorso insieme nell’atletica e abbiamo dimostrato che poteva nascere qualcosa di grande. È difficile stare con qualcuno che gareggia ad alto livello, perché spesso è lontano da casa e impegnato in gare, allenamenti ed eventi. Tuttavia, quando ci si trova nello stesso ambiente, è più facile entrare in sintonia e formare un legame forte, come nel caso mio e di Erminio.

Dopo il ritiro dallo sport agonistico, Roberto Azzaro si è dedicato ad allenare la moglie, che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e ha detenuto il record mondiale di salto in alto nel 1978. L’impressionante carriera della Simeoni comprende due medaglie alle Universiadi, due medaglie ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli europei indoor. Inoltre, è stata campionessa italiana per quattordici volte e ha detenuto il record italiano di 2,01 m dal 1971 al 2007. Nel 1990 è nato l’unico figlio di Roberto e Simeoni, Roberto Azzaro. Seguendo le orme dei genitori, Roberto Azzaro ha ottenuto un nuovo record italiano e una medaglia di bronzo ai Campionati europei di Atene. La passione di Roberto e Simeoni per l’atletica è stata trasmessa al figlio e l’eredità della famiglia continua a vivere.