“Esclusi dalla finale” – GF Vip 7, la scelta dopo il tumulto: “Un acceso diverbio tra di loro”

Nei giorni o nelle ore scorse, la finale del GF Vip 7 ha avuto un inizio in salita a causa di una clamorosa lite. Ad Alfonso Signorini il compito di gestire una situazione inaspettata, a pochi giorni dall’atto finale che svelerà il vincitore dopo mesi di osservazione nella casa più spiata d’Italia. Questa edizione sarà sicuramente ricordata come una delle più caotiche, con addirittura l’intervento di Pier Silvio Berlusconi per rendere il programma meno trash e volgare.

Le squalifiche sono state dichiarate da Donnamaria e Dal Moro, ma le sorprese per il GF Vip 7 non sono finite. Prima della finale, infatti, si è verificato un inaspettato litigio che ha creato non pochi problemi. Di conseguenza, è probabile che l’ultima puntata del reality di Signorini non si svolga come previsto. L’influencer Amedeo Venza ha rivelato tutti i dettagli dell’incidente attraverso un post su Instagram.

Prima della finale del GF Vip 7, si è verificata una lite molto accesa.

Venza ha rivelato un’anticipazione scioccante sul GF Vip 7. Con l’avvicinarsi della finale, un ex membro del programma ha dato vita a un’inaspettata lite che ha causato disagi. Secondo le anticipazioni, è altamente improbabile che si presentino in studio. Il pubblico sta cercando di scoprire ulteriori informazioni, che non sono ancora state divulgate, ma nel frattempo possiamo confermare la dichiarazione dell’influencer sulla popolare piattaforma di social media.

Questo quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram: “Lite furibonda tra un ex vippone e il GF Vip!!! Sicuramente per la finale di lunedì non vedremo tutti i protagonisti in studio!“. I telespettatori hanno fatto una loro ipotesi, infatti potrebbero non presenziare coloro che hanno subito la squalifica. Ignoto però il nome di questo ex gieffino. Staremo a vedere se quest’ultimo uscirà a galla e fornirà proprie spiegazioni o se lo stesso Alfonso Signorini vorrà dire la sua nell’ultimo atto del programma.

Il pubblico del GF Vip 7 dovrà intanto decidere chi scegliere come ultimo finalista. In ballottaggio ci sono Alberto De Pisis e Milena Miconi: uno dei due uscirà immediatamente ad inizio puntata, mentre l’altro continuerà ad inseguire il sogno.