“Il mio nipotino…” – Aurora Ramazzotti diventa madre, la risposta di Michelle Hunziker post-parto

Michelle Hunziker è lieta di annunciare che la figlia Aurora Ramazzotti ha dato il benvenuto al suo primo figlio, Cesare. La notizia è stata ampiamente condivisa sul profilo Instagram di Aurora, con un’abbondanza di auguri da parte degli utenti. Anche la nonna di Aurora ha condiviso un commovente post per commemorare l’occasione.

Il 24 gennaio Michelle Hunziker ha condiviso sulla sua storia di Instagram una foto del neonato della figlia, Caesar, con la didascalia: “E con la nascita delle mie figlie… oggi è stato per me il giorno più bello della mia vita. Benvenuto Caesar”, accompagnato da un cuore rosso. Si trattava di un giorno molto atteso per la Svizzera, visto che Michelle ha da poco compiuto 46 anni. Con la nascita del nipotino, Michelle è diventata nonna in giovane età.

Dopo l’annuncio di Aurora, diversi personaggi noti hanno espresso la loro gioia e le loro congratulazioni, tra cui Elettra Lamborghini, Ivana Mrazova, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.