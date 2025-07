Temptation Island? Sembra una gintoneria!” Nuove accuse contro lo show di Maria De Filippi: ecco cosa fanno le tentatrici

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con le sue provocazioni, questa volta puntando il dito contro il programma “Temptation Island” e la sua conduttrice Maria De Filippi. Durante una recente puntata del suo podcast “Falsissimo”, l’ex re dei paparazzi ha paragonato il reality show di Canale 5 al noto locale milanese Malmaison, dove i clienti potevano intrattenersi con escort. Secondo Corona, le tentatrici del programma vengono pagate per comportamenti che, a suo avviso, si avvicinano alla prostituzione.





Nel corso dell’episodio, Corona ha lanciato una serie di affermazioni provocatorie, sostenendo che non ci sia molta differenza tra le tentatrici del programma e le escort del Malmaison. “L’Isola di Temptation Island non è un po’ come la Malmaison?”, ha chiesto a Davide Lacerenza, un suo ospite, evidenziando come le ragazze siano compensate per “scopare e baciarsi”. Ha quindi aggiunto: “Ma non è anche quello un reato di prostituzione? Ma perché paghi solo tu?”.

Questa affermazione ha scatenato un acceso dibattito, con Corona che ha descritto il programma di Maria De Filippi non solo come un esempio di intrattenimento spazzatura, ma anche come un fenomeno sociologico che riflette i cambiamenti nella società contemporanea. “Usiamo il programma, le coppie e i tentatori come metafora della vita e specchio di una società – quella di oggi – in cui la parola amore non esiste più”, ha dichiarato Corona.

In un contesto in cui la verità e la finzione si mescolano, Corona ha criticato anche Raoul Bova, attore noto, accusandolo di mostrarsi come l’uomo perfetto mentre continua a gestire relazioni complicate. “Il programma di Maria è finto. Finta lei, che prende in giro i telespettatori costruendo storie a tavolino. Finto Raoul Bova, che scrive ‘amore’ a una ragazza del 2002 su Instagram mentre è al secondo matrimonio con altri due figli”, ha affermato.

Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che hanno difeso il format di “Temptation Island” come un esperimento sociale, mentre altri hanno concordato con le critiche di Corona. L’ex re dei paparazzi ha insistito sulla sua posizione, affermando che le dinamiche del programma non sono altro che una rappresentazione distorta delle relazioni moderne, dove l’amore è spesso sostituito da interessi personali e superficialità.

In un episodio precedente, Corona aveva già attirato l’attenzione per il suo comportamento controverso, inclusa la sua visita sotto casa di Davide Lacerenza, che è attualmente agli arresti domiciliari per accuse di sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga. Lacerenza, noto per la sua gestione del Malmaison, ha avuto un ruolo centrale nelle critiche di Corona. Tre giorni dopo il suo arresto, Corona si era presentato sotto la finestra di Lacerenza, il quale aveva chiamato le forze dell’ordine per segnalare la situazione.

La nuova puntata di “Falsissimo” ha visto Corona tornare sull’argomento, con un’intervista a Lacerenza che ha incluso scambi di “confessioni” e retroscena sul mondo dello spettacolo e della televisione. La conversazione si è incentrata su come il programma di De Filippi possa influenzare le percezioni sociali e le relazioni interpersonali.

Mentre il dibattito continua, le accuse di Corona pongono interrogativi su cosa significhi realmente intrattenimento e quali siano i confini tra realtà e finzione nella televisione moderna. La sua analisi critica potrebbe stimolare una riflessione più ampia sul ruolo dei reality show nella società contemporanea e sulle implicazioni etiche e morali che ne derivano.