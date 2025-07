Alba Parietti vanitosa allo specchio: “Un capolavoro così non nasce per caso”

Alba Parietti, nota conduttrice televisiva italiana, ha condiviso sui social una riflessione sulla vanità e sull’importanza di accettarsi, accompagnata da un selfie allo specchio in costume intero nero. L’immagine, che la ritrae con occhiali da sole scuri e un costume firmato Miss Bikini Luxe, ha fatto il giro del web, suscitando reazioni contrastanti. La conduttrice, però, ha dimostrato di essere immune alle critiche, riaffermando il suo diritto di piacersi e di esprimere liberamente la propria personalità.





La presentatrice ha recentemente concluso la relazione con Fabio Adami, manager di Poste Italiane, con cui era legata dal 2022. Nonostante una crisi superata qualche mese fa, le differenze caratteriali hanno portato la coppia a separarsi definitivamente. In un’intervista a Dagospia, Alba Parietti ha spiegato: “È stata una bella storia, ma abbiamo capito di essere troppo diversi. A volte è più sano chiudere prima che le cose si rovinino. Sto molto bene e guardo avanti con serenità. Non ci sono assolutamente amori all’orizzonte”.

L’estate della conduttrice è ora dedicata agli amici e al relax. Tra bagni in piscina e gite in barca, non mancano i momenti di riflessione e i selfie, che spesso diventano occasione per condividere pensieri profondi o ironici. Nel recente scatto pubblicato su Instagram, Alba Parietti ha accompagnato l’immagine con una didascalia che rivendica con orgoglio il suo essere vanitosa: “Ho scoperto di essere borderline, narcisista, egocentrica, vanesia, vanitosa, spregiudicata strafottente e presuntuosa. E ti dirò: un capolavoro del genere non viene fuori mica per caso. La vanità è l’eleganza della sopravvivenza”.

La conduttrice non ha mai nascosto il suo buon rapporto con il proprio corpo e l’accettazione del passare del tempo. Anzi, ha sempre sottolineato l’importanza di sentirsi a proprio agio con se stessi, senza lasciarsi condizionare dai giudizi altrui. Sebbene sia spesso criticata per l’uso di filtri nei suoi scatti, Alba Parietti considera questi strumenti come un semplice gioco e non come una distorsione della realtà. Per lei, la consapevolezza di ciò che è reale e ciò che è virtuale è fondamentale, anche se non tutti sembrano comprenderlo.

La sua filosofia di vita ruota attorno all’integrità personale e all’indipendenza. Nonostante le critiche e gli insulti ricevuti nel corso degli anni, Alba Parietti ha sempre mantenuto una forte consapevolezza di sé, che le permette di affrontare ogni situazione con serenità. Questo atteggiamento le ha consentito di costruire una carriera solida e una personalità pubblica autentica.

Il recente post sui social riflette questa visione della vita: la vanità non è vista come un difetto, ma come un modo per celebrare la propria unicità e sopravvivenza in un mondo spesso critico e giudicante. Con il suo messaggio, Alba Parietti invita le persone a non avere paura di mostrarsi per quello che sono, accettando pregi e difetti senza vergogna.