Esplosione di rabbia di Myrta Merlino dietro le quinte di Pomeriggio Cinque

Karina Cascella Solleva la Polemica

Il mondo televisivo è in fermento a causa delle recenti dichiarazioni di Karina Cascella, che ha puntato il dito contro Myrta Merlino, la conduttrice di Pomeriggio 5. Dopo l’ultima puntata del programma, Cascella ha espresso la sua opinione senza mezzi termini: “Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo Pomeriggio 5 e i programmi di rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto.”

La Replica di Karina Cascella

Karina Cascella ha continuato a condividere il suo punto di vista sulla nuova direzione di Pomeriggio 5: “Scusate ma devo puntualizzare due cose. Partendo dal presupposto che i miei commenti di ieri sul nuovo Pomeriggio 5, prescindevano da chi fosse ora la conduttrice, nel senso che anche se fosse rimasta Barbara, il taglio della trasmissione era comunque, dal mio punto di vista, troppo impostato sulla cronaca. Mi fa molto sorridere un fatto.”

La Verità dietro le Quinte

Il lungo sfogo di Karina Cascella non si è fermato qui. Ha aggiunto: “Mi fanno sorridere e anche parecchio, quelli che mi scrivono dicendomi testuali parole: ‘Ah ti rode solo il c*lo perché ora non ci puoi più andare.’ Ed ecco che puntualizzo due cose. Cosa numero 1: Negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare ai programmi per i quali venivo invitata, compreso Pomeriggio 5. Quindi scelta mia già durante il covid e chi mi segue da tempo lo sa.”

Il Retroscena Scioccante

Le dichiarazioni di Karina Cascella hanno scatenato polemiche, ma non è finita qui. Recentemente, è emerso un retroscena sconcertante riguardo al dietro le quinte di Pomeriggio 5. Dopo la prima puntata, è trapelata la notizia che gli autori del programma avrebbero cercato di dare suggerimenti e indicazioni a Myrta Merlino tramite dei cartelloni. Secondo le indiscrezioni, questa situazione non è stata ben vista dai vertici di Mediaset, che hanno deciso di sostituire il regista e collaboratore della conduttrice, Ermanno Corbella, con Franco Bianca.