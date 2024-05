«La principessa Charlotte somiglia alla regina Elisabetta»: il gesto che ha incantato i sudditi inglesi

La figlia di William e Kate piace moltissimo ai sudditi inglesi, che vedono in lei una somiglianza con la bisnonna, la Regina Elisabetta II. La principessa Charlotte è molto amata dai sudditi inglesi, che pensano che caratterialmente assomigli molto alla compianta sovrana. Anche la stessa regina pensava che la figlia del nipote William sarebbe stata una reale con i fiocchi, dato il suo temperamento. Si è sempre vociferato che Charlotte fosse la nipotina preferita della regina. L’EdinburghLive ha riportato un episodio inedito ai più in cui la protagonista è proprio la principessina che, all’età di quattro anni, sapeva già benissimo ciò che voleva.





Il carattere della principessa Charlotte

In questo momento così delicato per la Royal Family, con Re Carlo III e Kate Middleton che stanno lottando contro il tumore, i sudditi inglesi guardano con speranza alla nuova generazione di reali che, un giorno, guiderà la monarchia inglese. Il futuro re sarà il principe George, ma si pensa che anche la principessa Charlotte possa avere un ruolo importante grazie al suo carattere deciso e determinato, che ricorda tanto quello della bisnonna.

L’EdinburghLive ha svelato un episodio avvenuto nel 2019: era il giorno di Natale e la Famiglia Reale era appena uscita dalla messa del 25 dicembre. Charlotte, insieme alla mamma Kate, si è avvicinata ai sudditi per augurare loro una buona festa. Un signore le ha dato un mazzetto di fiori bianchi. Un assistente si è avvicinato e le ha chiesto di consegnargli il regalo floreale per avere le mani libere, ma Charlotte si è opposta con un gesto deciso della testa. L’inserviente non ha avuto altra scelta se non quella di allontanarsi dalla principessa, che all’epoca aveva solo quattro anni.

Le dichiarazioni dell’esperta reale

L’esperta reale Katie Nicholl ha commentato il carattere di Charlotte descrivendola così: “Lei è la più vivace ed estroversa dei tre bambini di Cambridge. Il suo temperamento e carattere le saranno utili quando sarà più grande”. La principessa Charlotte, con il suo spirito indipendente e la determinazione, è destinata a giocare un ruolo significativo nella famiglia reale. La sua somiglianza con la Regina Elisabetta II non è solo fisica, ma si riflette anche nel suo modo di comportarsi e interagire con gli altri, dimostrando una maturità e una presenza d’animo notevoli per la sua giovane età.

I sudditi inglesi, affascinati da questa giovane principessa, vedono in lei un simbolo di continuità e speranza per il futuro della monarchia britannica. Il suo comportamento deciso e il rispetto per le tradizioni reali, uniti a un tocco di modernità, fanno di Charlotte una figura carismatica e amata. Mentre il mondo guarda con interesse alla crescita e allo sviluppo dei giovani reali, la principessa Charlotte continua a sorprendere e incantare con la sua personalità affascinante e il suo innato senso del dovere.