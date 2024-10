Rai, un altro fallimento: si interrompe il show di Barbareschi (imitazione di Temptation Island)

Rai 2 ha deciso di interrompere due dei suoi nuovi programmi, “L’Altra Italia” e “Se mi lasci non vale”, a causa dei bassi ascolti. Il primo, condotto da Antonino Monteleone, terminerà dopo appena 5 puntate su 33 previste, mentre il secondo, un reality sulle coppie in crisi, ha registrato risultati disastrosi.





“La sperimentazione non sempre premia, anche se in questo caso non tutti sono d’accordo con questa definizione”, commenta un portavoce della rete. “Se mi lasci non vale”, infatti, è stato criticato da molti come una copia di “Temptation Island” di casa Mediaset, nonostante la Rai abbia sottolineato la sua originalità. I bassi ascolti sembrano confermare che il pubblico non ha apprezzato la novità.

La chiusura anticipata dei programmi è un segnale di difficoltà per Rai 2, che aveva scommesso su queste nuove proposte. Tuttavia, la rete si prepara a trasmettere le puntate rimanenti di “Se mi lasci non vale” in un’unica serata, cercando di limitare i danni.

Antonino Monteleone, conduttore de “L’Altra Italia”, commenta la fine anticipata del programma: “È sempre un peccato dover interrompere un progetto prima del previsto, ma comprendo le esigenze della rete e ringrazio comunque il pubblico che ci ha seguito fin qui.”

La decisione di chiudere “Se mi lasci non vale” è stata presa dopo che il programma ha registrato ascolti molto bassi, con uno share dell’1.8% nella prima puntata e appena un lieve aumento nella seconda. Il reality, che vedeva Luca Barbareschi nel ruolo di narratore delle storie delle coppie, non è riuscito a conquistare il pubblico.

“Abbiamo cercato di proporre qualcosa di diverso e coinvolgente, ma evidentemente non è stato sufficiente per attirare l’attenzione degli spettatori”, commenta un membro del team di produzione. “Siamo delusi per i risultati, ma siamo consapevoli che la competizione in TV è sempre molto dura.”

La chiusura anticipata dei due programmi rappresenta un momento difficile per Rai 2, che si trova ora a dover riconsiderare le proprie strategie editoriali e di programmazione. La sperimentazione è importante, ma i risultati dimostrano che non sempre porta al successo.

In questo contesto, la rete sta valutando nuove proposte e progetti, cercando di capire quali possano essere più in linea con i gusti del pubblico e garantire ascolti soddisfacenti. La concorrenza nel mondo televisivo è sempre più agguerrita, e Rai 2 è determinata a trovare la formula vincente per attrarre e mantenere il proprio pubblico.