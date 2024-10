L’addio a Matilde Lorenzi e la determinazione del padre: “Ora abbiamo un compito importante”

La comunità dello sci italiano ha dato l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la giovane promessa del mondo dello sci deceduta a soli 19 anni in un tragico incidente durante un allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales, il 28 ottobre.





La cerimonia funebre

La chiesa di San Lorenzo a Giaveno, nel Torinese, è stata gremita per i funerali di Matilde Lorenzi. Molti giovani presenti indossavano la divisa delle società sportive di appartenenza e portavano al braccio una fascia con la foto della sciatrice e la scritta ‘Ciao Matilde’.

Da Roma sono arrivati il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.

Le emozionanti parole dei familiari

Durante la commovente funzione funebre, la madre, il padre e la sorella di Matilde Lorenzi hanno preso la parola. La sorella ha dichiarato: “Da lunedì mi manca l’aria ma sono sicura che ci sarai sempre tu a guidarmi nelle mie scelte. Sono immensamente grata di averti avuto come sorella. Buona discesa libera, Matildina“.

Il padre Adolfo ha annunciato: “Matilde ci ha chiamato a fare un duro lavoro, un lavoro che dovrà essere fatto da tutti insieme per questo busseremo a tutte le porte“.

La madre Elena parlerà nuovamente alla fine della cerimonia, in piazza: “A tutti i ragazzi dico che dovete volervi bene. Dovete voler bene a voi stessi per poter dare il ben”.

L’eredità di Matilde Lorenzi

La famiglia ha lanciato una raccolta fondi per l’iniziativa Matildina4safety, in ricordo della giovane sciatrice, per promuovere un sistema di sicurezza individuale nello sci.

La comunità sciistica e non solo si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Matilde Lorenzi, ricordando con affetto la giovane promessa dello sci italiano.