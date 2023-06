Fabio Fazio svela verità sorprendenti inattese - ecco cosa ha detto su Silvio Berlusconi: Un'analisi spiazzante - Controcopertina

Il celebre conduttore televisivo, Fabio Fazio, non ha esitato a condividere il suo punto di vista sulla scomparsa dell’ex premier e fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi. In un’intervista al settimanale Oggi, Fazio ha espresso una visione audace e sfaccettata del cavaliere, mettendo in luce sia gli aspetti oscuri che quelli luminosi di una vita legata all’Italia.

Fazio ha dichiarato senza mezzi termini: “Non c’è stata un’azione o un comportamento pubblico o privato di Berlusconi che possa essere definito indiscutibile”. Questo commento puntuale del giornalista, che presto intraprenderà una nuova avventura su Discovery, evidenzia la natura divisiva dell’ex premier e la sua polarizzazione tra ammiratori e detrattori.

Tuttavia, Fazio ha riconosciuto l’impatto di Berlusconi sulla storia dell’Italia, affermando che non si può negare l’esistenza di un prima e un dopo la sua presenza nel panorama politico del Paese.

Fabio Fazio non ha esitato a riconoscere l’influenza di Berlusconi nel settore televisivo, ammettendo che l’avvento della televisione commerciale ha suscitato preoccupazione da una parte e entusiasmo dall’altra. Ha sottolineato come il fondatore di Mediaset abbia rivoluzionato la televisione e la comunicazione politica in Italia, segnando la storia del Paese per quarant’anni.

Il conduttore, senza timore delle critiche, ha ammesso che la morte di Silvio Berlusconi rappresenta la fine di un’era e che il futuro è ancora tutto da scrivere. Ha respinto gli esegeti del dopo e ha sottolineato l’importanza di non giudicare troppo facilmente ora che il potere di Berlusconi è alle spalle. Fazio ha concluso affermando che solo il tempo potrà giudicare in modo inappellabile.

