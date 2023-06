Il futuro di Ballando con le Stelle in bilico, Milly Carlucci scelta difficile potrebbe influire l'ingresso di Jasmine Carrisi - Controcopertina

Jasmine Carrisi pronta a sbarcare a Ballando con le stelle? L’indiscrezione che fa discutere

L’ultima edizione del settimanale Oggi ha suscitato grande fermento nel mondo dello spettacolo, grazie alle rivelazioni di Alberto Dandolo sulla prossima stagione di Ballando con le stelle. Secondo quanto riportato, sembra che Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, sia a un passo dall’entrare a far parte del cast del celebre programma condotto da Milly Carlucci.

Questa trattativa, se si concretizzasse, rappresenterebbe un ulteriore colpo di scena per la Carlucci e il suo show di grande successo.

Ballando con le stelle: una situazione incerta per Milly Carlucci

Nel suo articolo, Alberto Dandolo non si limita a svelare la possibile partecipazione di Jasmine Carrisi, ma fa anche presente che la trattativa potrebbe saltare da un momento all’altro a causa di un clamoroso retroscena. Il giornalista rivela che l’anno scorso la conduttrice ha preso la decisione all’ultimo minuto di escludere la sorellastra di Jasmine, Romina Carrisi, dal cast. Questo fatto potrebbe mettere Milly Carlucci di fronte a un bivio: valorizzare la figlia della Lecciso o escluderla per evitare controversie?

I rumor sulla prossima edizione di Ballando con le stelle

Milly Carlucci è già al lavoro per creare un cast eccezionale per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Non ci sono certezze sulle celebrità che parteciperanno, ma diversi rumors hanno circolato riguardo alla possibile presenza di Jasmine Carrisi, Marcell Jacobs, Wanda Nara e il giornalista esperto della Famiglia Reale inglese Antonio Caprarica.

La situazione della giuria è ancora incerta, ma la Carlucci ha dichiarato che prenderà in considerazione eventuali rivoluzioni dopo l’estate.