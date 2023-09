Fabrizio Corona svela il segreto delle sue prestazioni da record: anni di viagra

Un Racconto a Tutto Tondo

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, si è aperto come mai prima d’ora durante l’ultima puntata di Belve, in onda su Rai Due. In questo incontro senza tabù, ha toccato diversi aspetti della sua vita, dalle questioni amorose a quelle professionali, fino ad arrivare all’intimità. Ebbene sì, Corona non ha avuto paura di condividere dettagli sulla sua vita sotto le lenzuola.

Miglioramenti Col Tempo

Corona ha spiegato che con l’età è migliorato sotto tutti i punti di vista, incluso quello sessuale. “Sono migliorato sotto tutti i punti di vista con l’età,” ha raccontato al conduttore Francesca Fagnani, svelando che la sua vita intima oggi è migliore che mai. La ragione di questo miglioramento? L’uso prolungato di farmaci come Cialis e Viagra. Secondo lui, questi farmaci hanno migliorato il flusso sanguigno, come se allenassero i muscoli quotidianamente. Corona ha metaforicamente spiegato: “È come se tu pompassi muscoli tutti i giorni, quindi prendendo queste pillole ti pompi. E il muscolo si ingrossa sempre di più…”.

Insomma, da un punto di vista sessuale, Fabrizio Corona si dà una lode.

L’Amore con Sara Barbieri

La conduttrice Francesca Fagnani ha poi indagato sulla sua vita sentimentale accanto a Sara Barbieri, una modella di 23 anni con cui è in coppia da circa un anno. La risposta di Corona ha sorpreso tutti: “Ho chiesto alla mia compagna di sposarmi, lei ha rifiutato.” Tuttavia, ciò non implica che il loro sentimento non sia forte. Ha dichiarato: “Sara è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male.”

Il Passato con Belen Rodriguez e Nina Moric

Fabrizio Corona ha fatto i nomi delle donne che hanno attraversato la sua vita. A Belen Rodriguez, con cui ha avuto una relazione intorno al 2010, ha fatto male in modo inconsueto. Ha rivelato: “Dopo un servizio posato per Chi, chiamai i miei paparazzi per farci fotografare completamente nudi mentre facevamo l’amore. Lei non lo sapeva. Se mi sono pentito? No. Quelle foto lì a Belen hanno fatto bene.”

Corona si è anche preso la colpa per aver contribuito a rovinare la vita di Nina Moric: “Se Nina sta così oggi, è colpa mia. E del mondo in cui siamo entrati. Io ero assetato di fama, le feci fare qualsiasi cosa. Lei era molto innamorata, io invece mi sono innamorato di Belen. Non lo auguro a nessuna donna.”

In questa intervista senza filtri, Fabrizio Corona ha mostrato un lato di sé che molti non conoscevano, spingendosi oltre i confini della sua notorietà.