«Facciamo sesso quattro volte a settimana e 12 viaggi l’anno: ”Non desideriamo avere figli e vogliamo evitare di essere infelici.”

Una coppia senza figli ha condiviso le ragioni per cui è rimasta senza figli: è in grado di praticare attività intime quattro volte alla settimana, di fare 12 vacanze all’anno e di godere di attività ricreative ogni fine settimana.

Sesso quattro volte a settimana

Taylor Vasu, 28 anni, e suo marito Justin, 27 anni, di Orange County, California, hanno dichiarato al Daily Mail di non voler essere “infelici con i bambini”. La coppia sta insieme da sei anni e ama trascorrere il tempo libero viaggiando, andando a mangiare fuori senza pianificare, facendo esercizio fisico insieme e dormendo nei fine settimana. Inoltre, i Vasu dichiarano di avere “rapporti intimi” quattro volte alla settimana. Taylor ritiene che sarebbe “poco saggio” per lei e per il marito, un dirigente di vendite nel settore informatico, avere figli al momento perché sono “costosi” e vorrebbero aspettare di essere “finanziariamente sicuri”. Invece di mettere da parte i soldi per eventuali figli futuri, i due stanno risparmiando per acquistare una casa.

Taylor ha espresso il suo timore per la tensione che la paternità può avere su un matrimonio, citando altre persone che conosce con figli che sono “spesso infelici”. Ha dichiarato: “La maggior parte delle persone dice che quando si hanno dei figli la vita finisce”, prima di concludere che lei e il suo compagno non vogliono rinunciare alla libertà e allo stile di vita attuali.

Viaggiare ovunque tutto l’anno

Taylor e il suo compagno si sono conosciuti al college nel luglio 2017 e si sono poi sposati alle Hawaii nel giugno 2022. La coppia attribuisce la decisione di non avere figli alla pandemia, citando la perdita di due anni della propria vita a causa della Covid-19. Ora che il mondo è di nuovo aperto, hanno in programma di viaggiare in diverse località, tra cui Messico, Colorado, Utah, Texas, New York e Italia. Taylor ritiene che avere dei figli sarebbe un ostacolo ai loro piani di viaggio, così come alla scintilla nella loro relazione, notando che senza figli, hanno la libertà di avere notti di sesso selvaggio durante la settimana.