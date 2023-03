Riccardo Guarnieri ha deciso di cambiare direzione, lasciando un capitolo alle spalle. È pronto per un nuovo progetto televisivo

Se le notizie su Riccardo Guarnieri dovessero essere confermate, si tratterebbe di un grosso tradimento nei confronti di Maria De Filippi. Come è noto, il cavaliere tarantino è stato assente dallo studio di Uomini e Donne negli ultimi tempi a causa delle polemiche suscitate dal pubblico. I messaggi ricevuti dal cavaliere sono stati molto critici, con uno che si chiedeva se avesse ancora un posto nel programma a causa delle sue presunte tendenze narcisistiche.

Riccardo, che ha risposto indirettamente, ha dichiarato di non essere in grado di formulare pensieri significativi e di essere invece pieno di frustrazione e senso di inferiorità. Ha inoltre affermato di essere alla ricerca di conferme esterne, cosa che riteneva ridicola. Riccardo ha poi spiegato di essere lo stesso Riccardo che anni prima era entrato nello studio di Uomini e Donne, con l’unica differenza che ora aveva capito meglio l’amore e stava cercando di ritrovarlo.

Riccardo Guarnieri ha parlato della sua relazione con Ida, sottolineando che le cose si sono messe in moto mesi fa quando lei gli ha comunicato di non provare più nulla. Ha detto di aver provato un senso di libertà da quel momento in poi, anche se lei era ancora fisicamente presente. Ha inoltre osservato che lei lo aveva bloccato sui social media, eppure molte persone gli hanno inviato video e foto di lei con Alexander dopo che aveva lasciato il programma.

Col tempo, la preoccupazione per l’assenza di Riccardo Guarnieri da Uomini e Donne è diminuita. Tuttavia, non è stato fornito alcun chiarimento ufficiale. Le speculazioni di Lorenzo Pugnaloni hanno sollevato domande sulla situazione, che potrebbero essere considerate degne di nota.

Un esperto del programma pomeridiano di Maria De Filippi ha ipotizzato che Riccardo possa lasciare il cast di Uomini e donne, potenzialmente a causa della sua partecipazione a L’Isola dei famosi. La cosa è stata ulteriormente ipotizzata da Pugnaloni sui social media che si è chiesto “E se si stesse preparando per L’Isola dei famosi?”.