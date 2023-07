Fanno sesso in strada, con il figlio di 3 anni in macchina: coppia denunciata e allertati i servizi sociali

Un episodio sconcertante sta scuotendo l’opinione pubblica a Bacoli, dove una coppia ha compiuto un atto inqualificabile e irresponsabile. Il video che testimonia l’accaduto, risalente al 20 luglio, è divenuto virale, generando indignazione e preoccupazione per il benessere del bambino coinvolto.

L’atto insensato

Una coppia, composta da un uomo di 36 anni e una donna di 26 anni, è stata filmata mentre faceva sesso in pieno centro a Bacoli, appoggiata alla loro auto. Ciò che ha reso la situazione ancora più orribile è il fatto che all’interno del veicolo si trovava il figlio di 3 anni della donna. Un gesto incomprensibile e inaccettabile che ha destato l’indignazione di chiunque lo abbia appreso.

La scoperta delle autorità

A seguito delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, è emerso che il bambino era presente nell’auto durante l’atto sessuale. I due individui sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico e per il grave reato di corruzione di minorenne. L’aspetto ancora più preoccupante è la presenza del figlio in questa situazione.

Segnalazione ai servizi sociali

Le autorità competenti hanno tempestivamente allertato i servizi sociali locali riguardo a questa vicenda, in modo da valutare la situazione del bambino e prendere provvedimenti adeguati per garantirne la sicurezza e il benessere.

Ulteriori sviluppi dell’indagine

Le indagini dei carabinieri non si sono fermate qui. Sembra che, dopo l’episodio a Bacoli, la coppia abbia tentato nuovamente di compiere un atto simile all’interno di un bar a Pozzuoli, attirando nuovamente l’attenzione delle autorità.

Riflessioni sulla gravità dell’atto

Questo inquietante episodio ci spinge a riflettere sulla responsabilità e sulle conseguenze dei nostri atti, specialmente quando coinvolgono i più vulnerabili, come i bambini. La società e le istituzioni devono agire con fermezza per proteggere i minori e garantire loro un ambiente sicuro e sano.

Questo avvenimento a Bacoli ci ricorda l’importanza di educare e sensibilizzare le persone riguardo al rispetto per gli altri e il dovere di proteggere i più giovani. Speriamo che i provvedimenti presi dalle autorità aiutino a tutelare il bambino coinvolto e che situazioni simili non si verifichino mai più. La responsabilità individuale e collettiva è fondamentale per costruire una società più sicura e rispettosa.