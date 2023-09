Fatale salto nel vuoto: uomo muore indossando un mantello da supereroe

Una tragica vicenda ha scosso la zona di Pietralata a Roma, dove un uomo di circa 40 anni è precipitato da un’altezza di 10 metri dal balcone di un edificio. La scena ha reso ancor più scioccante dal fatto che l’uomo indossava un lenzuolo annodato intorno al collo, quasi a emulare un mantello da supereroe.

I vigili del fuoco sono stati rapidamente chiamati sul posto per soccorrere l’uomo. Hanno utilizzato l’autoscala per raggiungerlo sul balcone e cercare di convincerlo a scendere. Tuttavia, la situazione si è complicata quando l’uomo ha scavalcato il muretto e la ringhiera del balcone, mettendo a rischio la sua vita.

In un momento di precario equilibrio, forse a causa di un maldestro tentativo di salto, l’uomo è scivolato e si è aggrappato al cestello dell’autoscala. Purtroppo, la sua resistenza è durata solo pochi secondi, e il 40enne è precipitato nel cortile all’interno dell’edificio.

L’impatto con il suolo è stato violentissimo, e nonostante i medici abbiano tentato disperatamente di salvarlo, ogni sforzo si è rivelato inutile. La vita dell’uomo è stata tragicamente spezzata in quell’incidente.

La vicenda è avvolta da un velo di mistero, e sembra che l’incidente sia avvenuto alcuni giorni prima che venisse reso pubblico. Video sui social risalenti almeno al 27 agosto mostrano la drammatica scena. Tuttavia, il silenzio e il riserbo che circondano questo tragico episodio potrebbero essere legati a problemi di natura psichiatrica dell’uomo.

Il ruolo dei vicini di casa

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme, notando l’uomo in pericolo sul balcone. Il loro tempestivo intervento ha permesso ai vigili del fuoco di arrivare sul posto in tempo. Tuttavia, la tragedia è stata inevitabile, e un uomo è stato tragicamente portato via dalla vita in circostanze cupe e drammatiche.