Fatto in Casa da Benedetta dove va a finire il cibo cucinato da Benedetta Rossi?

Benedetta Rossi è una delle più popolari food blogger in Italia. Recentemente, ha condiviso che cosa succede veramente al cibo avanzato dalle sue ricette.

Insieme a suo marito Marco Gentili, Benedetta Rossi è rapidamente diventata un’icona culturale italiana. Hanno iniziato a pubblicare ricette semplici e accessibili sul web alcuni anni fa, e la loro autenticità ha contribuito al loro enorme successo, attirando milioni di fan.

Il loro progetto, Fatto in casa da Benedetta, ha raggiunto un incredibile successo nazionale in pochi anni. La loro pagina Instagram, ad esempio, conta ben 4,5 milioni di follower che seguono affezionatamente le avventure di Benedetta e della sua famiglia. Anche i produttori televisivi hanno notato il suo talento e le hanno offerto un programma TV.

Benedetta è anche l’autrice di diversi bestseller di ricette. Le sue idee semplici e ingegnose hanno conquistato milioni di persone che acquistano i suoi libri e seguono fedelmente i suoi consigli. Ha iniziato a lavorare nell’agriturismo di famiglia, dove ha imparato i primi trucchi del mestiere, grazie anche ai segreti tramandati da sua nonna Blandina e sua zia Giulietta.

Molti si chiedono cosa succeda agli avanzi delle deliziose ricette di Benedetta. Lei stessa ha risposto a questa domanda. Benedetta afferma di non sprecare mai alcun avanzo. Se il cibo è buono, viene utilizzato per i pasti suoi e di suo marito, e se le porzioni sono eccessive, vengono condivise con amici, parenti e fan locali.

Se invece gli avanzi sono bruciati o insipidi, diventano cibo per le galline della madre. Vivendo in campagna, ci sono molti animali che possono approfittare dei gustosi resti dei piatti di Benedetta. Lei e suo marito sono sempre stati attenti all’ecologia e al risparmio, e questo è solo uno dei tanti gesti che compiono per minimizzare l’impatto sull’ambiente a cui tengono molto.

Benedetta Rossi è una popolare food blogger italiana nata nel 1972 a Porto San Giorgio. Ha un agriturismo a conduzione famigliare nelle Marche e un canale YouTube di successo, “Fatto in casa da Benedetta”, dove condivide ricette tradizionali regionali italiane. Nel 2020, alcuni dei suoi video erano tra i più visti su YouTube. La sua passione per la cucina è nata grazie alla madre e alla nonna e continua a portare avanti le tradizioni culinarie familiari.

Insieme al marito Marco, ha aperto l’agriturismo La Vergara e successivamente ha lanciato il blog “Fatto in casa da Benedetta”. Nel 2018, ha debuttato in televisione con il programma “Fatto in casa per voi”, che è ancora in onda su Food Network e Real Time.

Benedetta Rossi ha scritto diversi libri di ricette, pubblicati da Mondadori. La sua popolarità è dovuta alla sua semplicità, spontaneità e genuinità.

Vita privata: Benedetta è sposata con Marco Gentili da dieci anni. Non hanno figli, ma hanno avuto un cane chiamato Nuvola, morto nel 2020, e successivamente hanno adottato un nuovo cane chiamato Cloud. Nel 2020, Benedetta ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia e al marito.

Guadagni: Benedetta Rossi è la food blogger più seguita in Italia, con milioni di iscritti sui social media. Si stima che guadagni oltre 200.000 euro all’anno, principalmente attraverso YouTube e Instagram.