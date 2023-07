Federica Panicucci: Splendida in Bikini a Forte dei Marmi

Dopo una stagione televisiva intensa, Federica Panicucci può finalmente dedicarsi al relax e godersi il sole e il mare. Insieme al suo compagno Marco Bacini, la presentatrice si trova nella loro amata località di vacanza, Forte dei Marmi, e ha fatto la sua prima apparizione in bikini per l’estate.

L’eterna bellezza di Federica Panicucci

A 55 anni e con due figli, Federica Panicucci sembra aver fermato il tempo. La sua figura in bikini è assolutamente incredibile e non smette di sorprendere. Non importa se è in studio durante le puntate o agli eventi mondani, al mare la ex moglie di Mario Fargetta non rinuncia mai al bikini. Ogni anno i suoi fan restano stupefatti e ammirati dalla sua eleganza e sensualità.

Il primo bikini dell’estate per Federica Panicucci

Con la didascalia “The Summer is magic”, Federica Panicucci si mostra come una modella nel suo primo bikini dell’estate. In spiaggia, presso il suo bagno preferito di Forte dei Marmi, indossa occhiali da sole scuri, i capelli mossi, braccialetti indispensabili e un sorriso che illumina l’intera fotografia. Il costume da bagno è dello stesso colore del momento, rosa Barbie, ed è caratterizzato da vistosi ricami cuciti a mano, principalmente a forma di stelle.

Il costume firmato Le Naty

Il bikini indossato da Federica Panicucci è firmato dal marchio italiano Le Naty ed è disponibile al prezzo di circa 160 euro. Il top è a triangolo e lo slip ha laccetti spessi. I ricami a forma di stella coprono quasi interamente la parte superiore del costume, conferendogli un tocco di eleganza e originalità.

L’ammirazione dei fan per la bellezza di Federica Panicucci

Sotto al post, i commenti dei fan sono tutti incentrati sull’ammirazione per Federica Panicucci. Moltissimi giovani ammirano la sua perfezione e il suo fisico impeccabile. Alcuni commenti sottolineano che la sua bellezza è frutto di una combinazione di genetica, alimentazione sana, attività fisica e dedizione nel prendersi cura di sé stessa. Non mancano neanche le battute sul fatto che quando le ventenni sono al mare, la presenza di Federica Panicucci le fa “nascondere nello stabilimento”.