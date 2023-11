Fedez e la sua supercar: il video che ha scatenato una tempesta di critiche!

Fedez e il Confronto tra la Ferrari e la Smart

Il noto rapper italiano Fedez ha recentemente pubblicato un video sui suoi canali social che ha rapidamente scatenato discussioni e polemiche tra i fan. Nel video, Fedez mette in contrasto la sua sontuosa Ferrari elettrica con l’umile Smart utilizzata dalla sua assistente, Eleonora Sesana. La scelta musicale per accompagnare il video è stata “La macchina del capo”, una canzone che, in modo ironico, sottolinea le differenze tra le due auto.

Il Dettaglio Controverso

Mentre Fedez ha prestato grande attenzione a coprire la targa della sua Ferrari per mantenere la privacy, non ha mostrato la stessa considerazione per la targa della Smart dell’assistente. Questo particolare ha suscitato diverse reazioni tra i fan e alimentato la polemica.

Le Reazioni dei Fan su TikTok

Dopo che un video contenente la clip è stato condiviso su TikTok da una pagina fan, i commenti hanno cominciato a fluire. Alcuni utenti hanno criticato il rapper sostenendo che non avesse coperto la targa della Smart, interpretando questo gesto come un segno di disprezzo o mancanza di rispetto. Altri, in chiave scherzosa, hanno suggerito che Fedez potrebbe considerare l’idea di regalare un’auto più lussuosa alla sua assistente. Tuttavia, numerosi sostenitori di Fedez hanno difeso il cantante, suggerendo che egli potrebbe pagare generosamente l’assistente e che la scelta di un’auto compatta potrebbe essere stata basata su preferenze personali e praticità, specialmente considerando gli spostamenti nel traffico di Milano.





La Ferrari di Fedez: Un Acquisto Estivo

La Ferrari è diventata parte integrante della collezione automobilistica della famiglia Ferragnez durante l’estate del 2022. Fedez e Chiara Ferragni avevano condiviso con entusiasmo sui social media vari contenuti riguardo all’auto, mostrando il loro entusiasmo per questa nuova acquisizione. In modo curioso, alcuni dei video mostravano Fedez non del tutto a suo agio alla guida del veicolo di lusso, svelando un lato più umoristico e autentico della coppia.