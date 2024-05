Chi era il ragazzo di 17 anni ucciso da un fulmine, la comunicazione dell’Istituto tecnico tecnologico “Nervi Galilei” di Altamura che il giovane frequentava

Giuseppe Cacciapaglia, un giovane di 17 anni, perde la vita colpito da un fulmine nelle campagne di Santeramo in Colle, Bari





Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dove un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine. La vittima, Giuseppe Cacciapaglia, si trovava con il padre impegnato in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un improvviso e violento temporale.

Il maltempo ha colpito duramente l’area di Bari, causando gravi disagi tra cui allagamenti e il blocco del traffico: ecco cosa è successo

Durante il nubifragio, Giuseppe è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Nonostante sia riuscito a rialzarsi brevemente, il giovane è morto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio provocato dall’elettricità.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Bari il sabato del 18 maggio, creando notevoli disagi. La circolazione stradale è stata fortemente compromessa, con allagamenti che hanno interessato sottopassi e scantinati. In alcune aree, i sottopassi sono stati chiusi al traffico per diversi minuti a causa delle condizioni pericolose.

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in varie zone della città per fronteggiare gli allagamenti che hanno colpito scantinati e abitazioni, aggravando ulteriormente la situazione.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno messo in evidenza la necessità di migliorare le infrastrutture urbane per far fronte a eventi di maltempo così estremi. Questo tragico incidente evidenzia anche l’importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli associati ai temporali e su come proteggersi in tali circostanze.

Il sindaco di Santeramo in Colle ha espresso profondo cordoglio per la perdita del giovane Giuseppe, sottolineando come la comunità sia stata profondamente colpita da questa tragedia. “La perdita di un giovane è sempre un dolore incommensurabile. Siamo vicini alla famiglia Cacciapaglia in questo momento di grande sofferenza,” ha dichiarato il sindaco.

Il maltempo che ha colpito Bari e le zone circostanti ha evidenziato come eventi meteorologici estremi possano verificarsi con sempre maggiore frequenza, richiedendo una pronta risposta sia a livello individuale che comunitario. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione meteorologica e invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Nel ricordo di Giuseppe Cacciapaglia, la comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane, mostrando solidarietà e sostegno in questo doloroso momento. La tragedia di Santeramo in Colle resta un monito per tutti sui rischi legati ai fenomeni atmosferici estremi e sull’importanza di essere sempre preparati e informati.