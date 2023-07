Fino all'Ultimo Respiro: Elia e Lucia, una Storia d'Amore Durata 57 Anni - Controcopertina

La Commovente Storia dei Coniugi che si Sono Sposati per Tutta la Vita

Una storia toccante sta commuovendo l’intera Italia. Due coniugi se ne sono andati per sempre a distanza di poche ore l’uno dall’altra, lasciando un grande dolore ma anche una profonda tenerezza nella loro famiglia. Lucia Maria Rossi e Elia Cortinovis, sposati da ben 57 anni, hanno condiviso gioie, dolori e persino la malattia, sempre insieme. Nell’ultimo atto delle loro vite, non sono riusciti a stare lontani e hanno spirato praticamente contemporaneamente.

L’Addio di Lucia Maria Rossi e Elia Cortinovis

La vicenda ha rapidamente fatto il giro del paese. Lucia Maria Rossi e Elia Cortinovis sono morti nello stesso giorno dopo aver trascorso 57 anni di matrimonio. Le parole toccanti della loro nipote Stefania, condivise sui social network, esprimono l’amore che provava per i suoi adorati nonni, incapaci di separarsi nemmeno nella morte, spirando quasi nello stesso istante.

Una Storia d’Amore dalla Lombardia

Lucia Maria Rossi e Elia Cortinovis, protagonisti di questa straordinaria storia d’amore, provenivano da Villa di Serio, in provincia di Bergamo, in Lombardia. Dopo una vita trascorsa insieme, sono andati via a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Lucia è stata la prima a lasciare questo mondo nel pomeriggio del 30 giugno, seguita poco dopo dal marito Elia. La signora aveva 82 anni, mentre il marito 87.

Le Parole Commosse della Nipote Stefania

La nipote Stefania ha condiviso un messaggio commovente su Instagram: “Nonna, hai sempre tenuto per mano il nonno perché dicevi che altrimenti si perdeva, e così, a distanza di poche ore, ti sei voltata e l’hai preso per mano. Eravate indistruttibili, forti e avevate un cuore grande. Mi avete lasciato un vuoto incolmabile, che non si può descrivere. Siete stati un grande esempio di vita, un grande esempio d’amore. Dopo 57 anni di matrimonio, avete voluto andare via insieme. Siete stati al nostro fianco sin dai primi momenti, dalle piccole ferite sulle ginocchia che la nonna disinfettava dicendo ‘non piangere, domani ti farai male anche all’altro ginocchio’, fino a essere orgogliosi delle vostre nipoti”.

Un Legame Profondo e una Famiglia Unita

Lucia e Elia erano noti come i genitori del sacerdote don Matteo Cortinovis, che ha svolto missioni in Bolivia e a Cuba. Marito e moglie erano sempre al fianco del figlio, condividendo ogni momento. Avevano anche affrontato una grande tragedia con la morte della figlia Giuliana, deceduta nel 1997 a soli 29 anni. Tre anni fa, hanno anche sconfitto il coronavirus. Ora, il sipario si è chiuso sulla loro vita quasi simultaneamente. A piangerli sono soprattutto i figli Matteo e Orietta e le nipoti Stefania, Laura e Chiara, che li porteranno sempre nel cuore.