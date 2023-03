Flavio Insinna, fatto fuori da L’Eredità? Un cambio clamoroso

Sembra che la permanenza di Flavio Insinna a L’Eredità possa volgere al termine, dopo anni di speculazioni e indiscrezioni provenienti dalla sede di Viale Mazzini.

Dopo un’accesa campagna mediatica da parte di Striscia la Notizia, con le ormai famose esternazioni sul “nano di m***a”, Insinna era riuscito a tornare in auge con il quiz show Ghigliottina. Tuttavia, come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, su di lui incombe una minaccia con un nome e un cognome ben precisi: Pino Insegno.

Il noto comico, conduttore radiofonico e rinomato doppiatore della Premiata Ditta, è oggetto di molte discussioni sulla “nuova Rai” a causa del cambiamento delle dinamiche politiche a Roma. Di conseguenza, si parla della possibilità che Insegno prenda in mano le redini del fortunato e seguitissimo preserale di Rai 1.

Se l’era Amadeus del Festival di Sanremo dovesse finire con un anno di anticipo, l’attore sarebbe alla ricerca di un “titolo forte e blindato”, potenzialmente con una tempistica quotidiana. In questo caso, la canzone L’Eredità starebbe guadagnando terreno. Tanto più che Insinna non avrebbe gradito la decisione dei vertici della televisione pubblica di dare più spazio alla canzone Reazione a catena di Marco Liorni.