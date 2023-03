Flora Canto si è rifatta? Le immagini a Uomini e Donne svelano tutto

Flora Canto si è rifatta il look? Il prima e il dopo è stato svelato a Uomini e Donne quando si è seduta per un breve periodo sul trono.

Molte celebrità scelgono di sottoporsi alla chirurgia estetica per modificare parti del proprio corpo che non piacciono o per correggere piccole imperfezioni. Anche la compagna di Enrico Brignano si è sottoposta alla chirurgia? Rivelando le cose come stanno, ecco uno scatto di qualche anno fa, quando l’attrice partecipava a un dating show.

Ci sono attori, cantanti, conduttori, showgirl e quant’altro che hanno sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo. Flora Canto, invece, vi si è ritrovata un po’ per caso. Dopo essere stata scaricata in diretta tv al Grande Fratello da Filippo Bisciglia, la sua vita è stata completamente stravolta. Ma lei ha preso tutto con filosofia e ha sfruttato la situazione a suo vantaggio, catapultandosi nel mondo dello spettacolo.

Dopo quell’esperienza, Maria De Filippi le propose di salire sul trono di Uomini e Donne. Era il 2006 quando Flora scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere, una storia, però, finita qualche tempo dopo la fine del dating show. Ma sono in molti a chiedersi se da allora Canto si sia rifatto il look o meno. Diamo un’occhiata al prima e al dopo.

Flora Canto si è rifatta il look? Il prima e il dopo non mentono!

Siamo noi o Flora Canto si è rifatta il look? Non siamo sicuri se sia la luce, l’angolazione o cosa, ma sembra diversa! La risposta è no. Infatti, la cantante e attrice non ha mai fatto ricorso a ritocchi o a procedure di chirurgia estetica più invasive. Come si può vedere nella foto qui sotto, la compagna di Enrico Brignano è cambiata pochissimo nel corso dei quindici anni che l’hanno vista più volte protagonista in TV.

Nel 2006, quando partecipò a Uomini e Donne, aveva un viso leggermente più rotondo, ma solo perché aveva qualche anno in meno. Ma se dal punto di vista estetico nulla, o quasi, è cambiato, la sua vita privata e sentimentale è stata letteralmente stravolta.

A stravolgere in meglio la sua vita è stato l’arrivo di Enrico Brignano, un attore che l’ha conquistata in modo insolito e con cui ha formato una bella famiglia. I due si sono conosciuti in spiaggia nel 2013 e da quel momento non si sono più separati. Quasi dieci anni d’amore, che hanno visto la nascita di due splendidi bambini e un matrimonio in fieri.