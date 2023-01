Franca Gandolfi chi è la moglie di Domenico Modugno? Età e figli

Franca Gandolfi, nata Guarnaccia e vedova Modugno, è nata a Messina il 27 novembre 1932. È stata un’importante attrice e cantante italiana, attiva nel cinema italiano dal 1952 al 1963.

Franca Gandolfi ha novant’anni ed è sposata con Domenico Modugno dal 1955. La coppia ha avuto tre figli, Marco (1958), Massimo e Marcello (1966), ed è rimasta insieme fino alla morte di Domenico nel 1994.

Biografia

Da sempre appassionata di teatro, la sua versatilità le ha permesso di lavorare anche nel cinema. Nel 1956-1957 lavora con il celebre Totò come cabarettista nello spettacolo A prescindere.

Dopo aver fatto esperienza in teatro, Franca Gandolfi è passata al cinema, recitando in Follia D’Estate (1964), I vitelloni (1953) di Fellini e Questa è la vita (1954) di Domenico Modugno. Inoltre, è stata una cantante, collaborando con il marito in diversi duetti come Io, mammeta e tu, La barchetta dell’ammuri e Ninna Nanna.

Filmografia

Tre storie proibite (1952) di Augusto Genina è un racconto proibito.

Il film “e Napoli canta!” di Armando Grottini (1953) è un’opera notevole.

Il film di Mario Sequi del 1953, Cronaca di un delitto, è una produzione da non perdere.

Il film di Eduardo De Filippo del 1953, Napoletani a Milano, è un classico del cinema italiano.

Il film “I Vitelloni” di Federico Fellini del 1953 fu distribuito senza un regista accreditato.

Giove in doppiopetto, un film diretto da Daniele D’Anza nel 1954, è un classico del cinema italiano.

L’episodio del 1954 di Giorgio Pàstina, “La Giara”, fu il debutto alla regia di Questa è la vita.

Il film di Vittorio Cottafavi del 1954, Avanzi di galera, è da non perdere.

Il film di Domenico Paolella del 1955, Rosso e nero, è una produzione acclamata.

Padri e figli, film del 1957 diretto da Mario Monicelli, è un classico del cinema.

Mariti in città, film del 1957 di Luigi Comencini, offre uno sguardo approfondito sulla vita urbana.

Viene presentato “Io, Mammeta e Tu”, un film diretto da Carlo Ludovico Bragaglia nel 1958.

Follie d’estate di Carlo Infascelli, uscito nel 1963 e interpretato da Edoardo Anton, è presente nella Discografia.

(canzoni registrate con Domenico Modugno)