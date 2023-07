“Francesca Bellettini, chi è la donna da un miliardo di dollari nominata a capo di Kering

Un percorso di successo nel mondo del lusso

Francesca Bellettini, nota come una delle donne più influenti nel settore del lusso, è stata nominata deputy CEO di Kering, consolidando così il suo ruolo di leadership nel settore. Il conglomerato francese ha annunciato la sua nomina, sottolineando la volontà di affidarsi alla sua competenza per guidare la riorganizzazione aziendale.

Un’impressionante carriera nel mondo della finanza e del lusso

Nata in Emilia Romagna nel 1970, Francesca Bellettini ha conseguito una laurea in Business Administration presso la Bocconi. Ha iniziato la sua carriera nel settore finanziario come investment banker a Londra, collaborando con prestigiose società come Goldman Sachs e Deutsche Morgan Grenfell. La sua dedizione e professionalità le hanno permesso di raggiungere rapidamente risultati di eccellenza.

Nel 1999 ha collaborato con Prada nel settore Business Planning and Development, dimostrando abilità straordinarie. A partire dal 2013, in qualità di CEO di Yves Saint Laurent, ha ottenuto un notevole successo, portando i ricavi dell’azienda da 500 milioni a 3 miliardi di dollari con un incremento del 31% su base annuale. La sua capacità di ottenere risultati eccezionali e superare le aspettative ha attirato l’attenzione delle aziende del settore, desiderose di avere la sua competenza e il suo contributo.

Una figura di riferimento nel settore del lusso

Francesca Bellettini è considerata una delle figure più autorevoli e influenti nel settore del lusso. La sua nomina a deputy CEO di Kering conferma il suo ruolo di leadership e la fiducia che l’azienda ripone nelle sue capacità. Sarà il punto di riferimento per tutti i CEO dei brand del gruppo, fornendo la sua esperienza e competenza per garantire una gestione aziendale di successo.

Il futuro promettente di Francesca Bellettini

Francesca Bellettini continua a seguire un percorso di crescita nel mondo del lusso, dimostrando la sua determinazione nel raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La sua nomina a capo di Kering rappresenta un’ulteriore conferma del suo talento e della sua abilità nel guidare aziende di successo. Il futuro di Francesca Bellettini si prospetta luminoso, con il potenziale per apportare ulteriori innovazioni e successi nel settore del lusso.